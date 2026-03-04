Ángela Aguilar pide a sus fans no fomentar el odio en redes sociales: “Un lugar seguro y honesto”

La cantante Ángela Aguilar se mantiene firme en su deseo de dejar atrás la polémica y enfocarse en seguir creciendo a nivel personal y profesional. En su más reciente aparición en plataformas digitales, la integrante de la dinastía Aguilar hizo un llamado a su comunidad digital a no sumarse a la ola del “hate” en redes sociales.

Fue desde su canal de difusión en WhatsApp, medio donde se mantiene en constante contacto con sus fanáticos más fieles, la intérprete de “Dime cómo quieres” retomó un proverbio que habla de la importancia de priorizar el bienestar emocional.

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida“, menciona el mantra que la hija menor de Pepe Aguilar compartió con su club de fans denominado ‘Angelitos’.

Sobre esta recomendación, Ángela profundizó diciendo: “Quiero estar más por aquí, y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido“, comenzó la famosa de 22 años.

De acuerdo con Ángela Aguilar, su prioridad ahora será brindar su energía a espacios en los que no haya cabida para el ‘hate’ desmedido e infundado.

“Eso es lo que quiero hacer. Cuidar mi corazón. Estar en paz. Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal como son: mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho… y también aprender a pensar menos“, señaló.

Para finalizar su texto, la esposa de Christian Nodal celebró el espacio seguro en el que se ha convertido su canal de difusión en dicha red social: “Gracias por mantener este rinconcito con tanto cariño. Que sea eso para nosotros: un lugar seguro y honesto. Los extraño y les mando un abrazo suavecito, de esos que no aprietan, pero sí sostienen“, recalcó.

Este mensaje surge a solo unos días de que la hermana menor de Leonardo y Emiliano Aguilar encabezara los titulares por afirmar, durante un concierto, que “le vale” que la critiquen por hablar de su familia, pues ya está “funada”.

