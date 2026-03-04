Barcelona vs Real Madrid Leyendas: doblete de Saviola en Guadalajara y fiesta blaugrana rumbo al Mundial 2026

Las Leyendas del FC Barcelona derrotaron 2-1 a las Leyendas del Real Madrid en un vibrante amistoso disputado en Estadio Akron, en un duelo que volvió a encender la histórica rivalidad del Clásico español ante miles de aficionados en Guadalajara.

El gran protagonista fue el argentino Javier Saviola, quien con un doblete demostró que la calidad permanece intacta pese al paso del tiempo. El encuentro se realizó a 100 días del inicio del Mundial 2026, torneo en el que la ciudad jalisciense tendrá un rol clave como sede oficial.

🔥 Saviola’s still got it.🔥





Doblete de Saviola sentencia el partido

El compromiso, disputado a ritmo semilento debido a la veteranía de las figuras, dejó momentos de alta calidad técnica. El dominio blaugrana se reflejó desde el inicio.

Saviola abrió el marcador al minuto cuatro tras controlar el balón al filo del área y sacar un potente disparo de derecha que superó a Iker Casillas, incrustando el balón en el ángulo superior derecho.

El llamado “Conejito” amplió la ventaja al minuto 18 luego de un pase filtrado de Xavi Hernández. El argentino controló, ingresó al área y definió abajo, a la izquierda del arquero para el 2-0.

El descuento del conjunto merengue llegó desde el punto penal, ejecutado por Fernando Hierro, quien sigue siendo recordado en Guadalajara por su pasado como directivo del Club Deportivo Guadalajara.

Figuras históricas del Barcelona y Real Madrid encendieron Guadalajara

El equipo catalán contó con la presencia de referentes como Rafael Márquez, uno de los más ovacionados por la afición local, además de Carles Puyol, David Villa, Gaizka Mendieta y Maxwel, entre otros; las figuras del Real Madrid que también se mostraron fueron Fernando Morientes, José María Guti, Raúl González, Claude Makélélé, Sávio y Marcelo.

