Khloé Kardashian reveló que está considerando tener otro hijo

Khloé Kardashian, la fundadora de Good American, volvió a acaparar los titulares al revelar que está considerando seriamente ampliar su familia. A sus 41 años, la empresaria confesó que la idea de tener un tercer hijo ha pasado por su mente, marcando un giro significativo tras los desafíos emocionales que vivió en sus relaciones anteriores.

A pesar de haber enfrentado lo que ella misma describe como un “trauma” público, debido a las constantes infidelidades de su expareja, el jugador de la NBA Tristan Thompson, Khloé parece estar en una etapa de sanación y apertura.

En su podcast, Khloé in wonderland, la empresaria, quien ya es madre de True, de 7 años, y Tatum, de 2, compartió que su deseo de maternidad sigue latente, aunque esta vez con una perspectiva mucho más madura y precavida.

De acuerdo con Page Six, fuentes cercanas a la estrella indican que, si bien la experiencia con la gestación subrogada de su segundo hijo fue un proceso complejo —marcado por la noticia de la paternidad de Thompson con otra mujer justo antes del nacimiento—, Khloé no ha cerrado las puertas a la posibilidad de dar un hermano a sus hijos.

“Siento que hay suficiente de mí para todos en este momento”, expresó la menor de las Kardashian, subrayando que su prioridad sigue siendo la estabilidad emocional de su hogar.

Sin embargo, Khloé ha sido enfática en una condición: no desea transitar el camino de la maternidad en solitario nuevamente.

La empresaria ha manifestado que consideraría un tercer bebé principalmente si se encuentra en una relación sólida o bajo el compromiso del matrimonio, buscando romper con el ciclo de inestabilidad que definió su pasado con Thompson.

