Khloé Kardashian confiesa que padece un trastorno que afecta su vida romántica

Cada vez son más las confesiones que Khloé Kardashian realiza a través de su podcast “Khloé In Wonder Land”, y en esta ocasión decidió hablar sin filtros sobre la condición que, de acuerdo con sus declaraciones, es el motivo por el que le ha cerrado la puerta al amor y las citas.

Fue durante el más reciente episodio de su programa digital que la socialité de 41 años confesó padecer sarmasofobia crónica, un trastorno que consiste en el miedo intenso e irracional a las relaciones sentimentales, al amor y a la intimidad romántica.

Visiblemente apenada, la famosa indicó que la sola idea de salir en un plan amoroso con alguien le parece “aterradora”. Incluso, admitió que lleva tres años sin tener relaciones sexuales desde su separación de Thompson, situación que la mantiene en una zona de confort.

Y aunque hasta el momento ha decidido mantenerse completamente alejada del mundo de las citas, es consciente que debe dejar de ser presa de la desconfianza.

“No puedo vivir así para siempre. Tengo miedo de tener tanto miedo. Quizás necesite ir a terapia para eso“, declaró en presencia de su hermana Kim Kardashian, invitada especial en dicha edición.

Por su parte, la fundadora de Skims aseguró que actualmente se encuentra soltera debido a su apretada agenda laboral y estudiantil: “No he tenido tiempo. Y me siento cómoda con eso. Pensé: ‘Voy a estar estudiando. No tendré tiempo'”, explicó.

¿En qué consiste la Sarmasofobia Crónica?

Según el medio especializado Psychology Today, este trastorno puede provocar altos niveles de ansiedad y evitar cualquier lazo romántico. Dicho padecimiento estaría vinculado con la exposición a repetidos episodios de traición o desamor, tema que no es ajeno para Khloé Kardashian.

Recordemos que la famosa fue víctima de varias infidelidades a manos de su ex pareja y padre de sus dos hijos, el jugador de baloncesto Tristan Thompson. Asimismo, vivió una etapa difícil durante su matrimonio de 4 años con Lamar Odom, debido a los problemas de adicción e infidelidades del ex jugador de la NBA.

No obstante, hoy en día se ha comprobado que este puede tratarse con terapia psicológica: como la terapia cognitivo-conductual o la terapia de exposición.

