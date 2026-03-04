Procesadores M5 Pro y M5 Max hacen su debut con importantes mejoras de rendimiento

Apple acaba de presentar los nuevos M5 Pro y M5 Max, los procesadores más potentes que ha fabricado hasta la fecha. Están pensados para tareas profesionales duras y vienen con capacidades muy por encima de la generación previa, así que el salto se nota en cuanto empiezas a trabajar.

Si editas video 4K, compilas código, haces 3D o te mueves con modelos de IA, estos chips van directo a tu lista de deseos. Y lo mejor es que Apple no solo habla de potencia bruta, también presume avances claros en arquitectura, gráficos, memoria e integración con Thunderbolt 5.

M5 Pro y M5 Max llegan con potencia real

Apple explica que M5 Pro y M5 Max debutan para impulsar los flujos de trabajo más demandantes en la nueva MacBook Pro. La promesa es simple, más rendimiento y mejor respuesta en cargas de trabajo intensas.

Lo que más llama la atención es que Apple los coloca como su nuevo techo de potencia. Es decir, si vienes de la generación anterior, la idea es que sientas una diferencia inmediata en tareas que antes apretaban al sistema.

En el día a día esto se traduce en cosas muy concretas.

Render más rápido en proyectos grandes.



Mejor fluidez cuando tienes varias apps pro abiertas.



Más margen para efectos, capas, nodos y procesos en segundo plano.

Arquitectura Fusion y CPU de 18 núcleos

El salto empieza con una novedad clave, Apple estrena la arquitectura Fusion. Según la compañía, este diseño conecta dos matrices de 3 nm en un único sistema integrado mediante un proceso de empaquetado.

En el centro hay una CPU de 18 núcleos. Apple detalla que incluye seis núcleos enfocados en rendimiento de un solo hilo y 12 núcleos de rendimiento nuevos para cargas pesadas.

La cifra que Apple pone sobre la mesa es clara. Habla de un aumento de rendimiento de CPU de 30% en tareas pro frente a la generación anterior.

Si lo tuyo es trabajo serio, este es el tipo de mejora que importa.

Compilación de proyectos grandes con menos espera.



Exportaciones que se sienten menos eternas.



Simulaciones y procesos largos con más estabilidad.

Gráficos, memoria e IA por encima de la generación previa

En gráficos también hay músculo. Apple dice que el M5 Pro puede configurarse con GPU de hasta 20 núcleos. También indica soporte para hasta 64 GB de memoria unificada y 307 GB por segundo de ancho de banda.

M5 Max es el modo sin frenos. Apple menciona GPU de hasta 40 núcleos. Además sube el techo a 128 GB de memoria unificada y 614 GB por segundo de ancho de banda.

Para IA, Apple afirma que cada núcleo de la GPU ahora incorpora un acelerador neuronal dedicado. También integra un Neural Engine de 16 núcleos más rápido para acelerar tareas de Apple Intelligence en el dispositivo. En números, Apple asegura que el rendimiento pico en tareas de IA en la GPU supera en más de 4 veces a la generación anterior. Si miras más atrás, Apple añade que el rendimiento pico llega a ser 6 veces frente a la familia M1.

Y ojo con la conectividad, porque aquí hay un dato histórico. Apple indica que son los primeros chips con Thunderbolt 5 integrado de forma nativa. También explica que cada puerto cuenta con su propio controlador dentro del chip para transferencias de datos más rápidas.

Los primeros equipos donde podrás probar la potencia de estos chips será en la nueva generación de MacBook Pro, la cual fue presentada en conjunto con estos procesadores, y que estarán disponibles a partir del próximo 11 de marzo.

