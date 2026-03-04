Sheinbaum confirma que más de 270 mexicanos salieron de países de Medio Oriente tras conflicto entre EE.UU. con Irán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que hasta el momento 279 mexicanos han evacuado Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar, en medio de la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

“279 personas mexicanas han sido evacuadas de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar. Han salido vía terrestre en su mayoría a Egipto, Jordania y Turquía, países que cuentan con espacio aéreo abierto”, detalló durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana no profundizó sobre el estado de salud en el que están las personas evacuadas, ni cuántos connacionales más se encuentran en los países mencionados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México había adelantado el martes que poco más de 170 personas habían desalojado los países afectados por el conflicto, y afirmó que ningún mexicano está herido.

Claudia Sheinbaum, presidenta de EE.UU. Crédito: Mario Guzmán | EFE

La Cancillería aseguró que, a través de sus diplomáticos, está atenta a lo que necesiten los mexicanos que están en los países en conflicto y pidió comunicarse a sus números telefónicos en caso de emergencia.

El canciller, Juan Ramón de la Fuente, reportó el domingo cerca de 7,000 connacionales en países de Medio Oriente y que todos se encuentran bien, sin un solo reporte de afectaciones a su integridad física, en medio de un escenario regional marcado por cierres de espacios aéreos y dificultades para salir de la zona.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Tras la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido vengarse y ha amenazado con responder con la mayor fuerza.

Durante el fin de semana no han cesado los bombardeos en la zona. Teherán está respondiendo a los bombardeos de EE.UU. e Israel con ataques contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en varios países de la región. EFE

