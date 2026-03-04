Sospechoso de tiroteo en Austin realizó publicaciones anticristianas, antisemitas y misóginas en redes sociales
Las autoridades señalan que todo apunta a un hecho accidental y el caso está bajo investigación forense
El hombre señalado como responsable del tiroteo masivo ocurrido la madrugada del domingo en Austin, Texas, mantenía una cuenta en X donde difundía mensajes anticristianos, antisemitas y misóginos. Las autoridades investigan si el ataque, que dejó tres muertos y 13 heridos, tiene motivación extremista.
Ndiaga Diagne, ciudadano estadounidense naturalizado de 53 años nacido en Senegal, abrió fuego poco antes de las 2:00 a. m. en un bar concurrido del centro de Austin.
El ataque dejó tres personas fallecidas y 13 heridas, según informaron las autoridades locales. Los investigadores señalaron que el sospechoso vestía una sudadera con la inscripción “Propiedad de Alá” y una camiseta interior con la bandera iraní. En su vehículo también fue recuperado un ejemplar del Corán.
Las fuerzas de seguridad indicaron que el caso es examinado como un posible hecho con vínculos terroristas, aunque hasta el momento no se ha confirmado un motivo oficial.
Publicaciones polémicas en redes sociales
Una cuenta en la red social X, identificada como @NdiagaDiag88249 y que se presume pertenecía al sospechoso, contenía numerosas publicaciones marcadas como “contenido potencialmente sensible” por presunta violación de normas contra la conducta de odio.
En los mensajes, el usuario difundía expresiones ofensivas contra cristianos, judíos y mujeres, además de críticas reiteradas al presidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
También respondía a declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, y compartía mensajes de respaldo a la llamada “revolución islámica”.
Contexto geopolítico bajo análisis
Las autoridades examinan si el ataque pudo estar influido por acontecimientos recientes relacionados con Irán, incluido el supuesto fallecimiento del líder supremo iraní, Ali Khamenei, reportado un día antes del tiroteo.
Hasta ahora, las agencias de seguridad no han confirmado una conexión directa entre esos hechos y el ataque en Austin.
La investigación continúa para determinar el móvil y posibles vínculos ideológicos detrás del tiroteo.
