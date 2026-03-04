Sospechoso de tiroteo en Austin realizó publicaciones anticristianas, antisemitas y misóginas en redes sociales

El hombre señalado como responsable del tiroteo masivo ocurrido la madrugada del domingo en Austin, Texas, mantenía una cuenta en X donde difundía mensajes anticristianos, antisemitas y misóginos. Las autoridades investigan si el ataque, que dejó tres muertos y 13 heridos, tiene motivación extremista.

Ndiaga Diagne, ciudadano estadounidense naturalizado de 53 años nacido en Senegal, abrió fuego poco antes de las 2:00 a. m. en un bar concurrido del centro de Austin.

El ataque dejó tres personas fallecidas y 13 heridas, según informaron las autoridades locales. Los investigadores señalaron que el sospechoso vestía una sudadera con la inscripción “Propiedad de Alá” y una camiseta interior con la bandera iraní. En su vehículo también fue recuperado un ejemplar del Corán.

Las fuerzas de seguridad indicaron que el caso es examinado como un posible hecho con vínculos terroristas, aunque hasta el momento no se ha confirmado un motivo oficial.

We are sad to report a 3rd victim has passed away as a result of the shooting on West Sixth Street yesterday morning. The victim has been identified as 30-year-old Jorge Pederson. pic.twitter.com/Ntlz4Zql69 — Austin Police Department (@Austin_Police) March 3, 2026

Publicaciones polémicas en redes sociales

Una cuenta en la red social X, identificada como @NdiagaDiag88249 y que se presume pertenecía al sospechoso, contenía numerosas publicaciones marcadas como “contenido potencialmente sensible” por presunta violación de normas contra la conducta de odio.

En los mensajes, el usuario difundía expresiones ofensivas contra cristianos, judíos y mujeres, además de críticas reiteradas al presidente estadounidense Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

También respondía a declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, y compartía mensajes de respaldo a la llamada “revolución islámica”.

La policía de Austin ha identificado al sospechoso del tiroteo en la calle 6 oeste como Ndiaga Diagne.

La investigación sigue en curso. pic.twitter.com/bxLZP8NVfo — Austin Police Department (@Austin_Police) March 2, 2026

Contexto geopolítico bajo análisis

Las autoridades examinan si el ataque pudo estar influido por acontecimientos recientes relacionados con Irán, incluido el supuesto fallecimiento del líder supremo iraní, Ali Khamenei, reportado un día antes del tiroteo.

Hasta ahora, las agencias de seguridad no han confirmado una conexión directa entre esos hechos y el ataque en Austin.

La investigación continúa para determinar el móvil y posibles vínculos ideológicos detrás del tiroteo.

