¿Está acorde? El precio del Toyota RAV4 PHEV en EE.UU.

Toyota mueve una de sus fichas más importantes en el segmento de los SUV compactos. La nueva generación de la RAV4 ya se prepara para llegar a los concesionarios estadounidenses y lo hace con una propuesta claramente electrificada.

Entre las variantes disponibles, la RAV4 PHEV 2026 aparece como la opción más avanzada para quienes buscan combinar eficiencia eléctrica con la practicidad de un SUV familiar.

La marca japonesa confirmó oficialmente cuánto costará esta versión híbrida enchufable en Estados Unidos. Además de traer mejoras en potencia y autonomía eléctrica, el modelo sorprende con una estrategia de precio más agresiva frente a su antecesor.

El punto de entrada para la gama arranca en $42,950 dólares. Esa cifra representa una reducción superior a $3,000 dólares frente al modelo 2025, algo que sin duda refuerza la competitividad de la RAV4 dentro de uno de los segmentos más disputados del mercado.

Más autonomía en modo eléctrico

Uno de los avances más destacados de la nueva RAV4 PHEV tiene que ver con su capacidad para circular únicamente con energía eléctrica. Según datos del fabricante, las versiones SE y XSE pueden recorrer hasta 52 millas sin usar gasolina.

Ese registro supone un incremento cercano al 23% frente a la generación anterior. En la práctica, muchos conductores podrían cubrir buena parte de sus trayectos diarios utilizando solo la batería.

Las cifras varían ligeramente según la versión. Las variantes SE y XSE alcanzan esas 52 millas de autonomía eléctrica. La edición Woodland PHEV se queda en 49 millas, mientras que la nueva GR Sport PHEV registra hasta 48 millas.

Más potencia y mejor eficiencia

El sistema híbrido enchufable sigue combinando un motor de gasolina de 2.5 litros y cuatro cilindros con tres motores eléctricos. Dos se ubican en el eje delantero y uno en la parte trasera, una configuración que además permite tracción integral.

En conjunto, el sistema entrega 324 caballos de fuerza. La cifra representa un aumento de 22 caballos frente al modelo previo, algo que debería traducirse en mejores prestaciones y una respuesta más contundente al acelerar.

Toyota también trabajó en la eficiencia del conjunto. Las versiones SE y XSE alcanzan hasta 41 MPG combinados, mientras que Woodland y GR Sport se sitúan en 38 MPG y 37 MPG respectivamente.

Carga más rápida y mayor tecnología

Otro punto clave en esta nueva generación es la mejora en los tiempos de recarga. Las versiones XSE y Woodland incorporan un cargador integrado de 11 kW con puerto CCS1, lo que permite carga rápida en corriente directa. En condiciones ideales, la batería puede pasar del 10% al 80% en aproximadamente 30 minutos.

Por su parte, las versiones SE y GR Sport utilizan un cargador de 7 kW con puerto J1772. En estos modelos, una carga de Nivel 2 del 10% al 80% tarda cerca de cuatro horas.

Todos los modelos incluyen un cable de doble voltaje de 120V y 240V, lo que facilita la recarga en casa.

La tecnología también da un salto importante. Toda la gama RAV4 2026 incorpora el nuevo Toyota Safety Sense 4.0, con mejoras en funciones de asistencia a la conducción como detección de precolisión, mantenimiento de carril y otras ayudas activas.

A esto se suma la nueva plataforma digital Arene Software Developed Vehicle, desarrollada por Woven by Toyota, que permitirá actualizaciones de software más avanzadas y un ecosistema digital más conectado.

Nuevas versiones con personalidad propia

Por primera vez en Estados Unidos, la RAV4 PHEV contará con una variante GR Sport. Esta versión fue desarrollada junto con Toyota Gazoo Racing y apuesta por un enfoque más dinámico.

Incluye ajustes específicos en el chasis y varios elementos de diseño que refuerzan su carácter deportivo, entre ellos un alerón trasero y detalles aerodinámicos exclusivos.

La versión Woodland, en cambio, apunta a quienes buscan escaparse del asfalto con más frecuencia. Esta variante incorpora un enfoque más aventurero con neumáticos todoterreno disponibles y accesorios pensados para actividades al aire libre.

Precios y llegada al mercado

Toyota confirmó que todas las versiones de la RAV4 PHEV 2026 estarán disponibles en Estados Unidos a partir de marzo.

La gama arranca con la versión SE desde $42,950 dólares. La variante Woodland se ubica en $45,320 dólares. Más arriba aparece la versión XSE con un precio inicial de $48,650 dólares.

El tope de la familia será la nueva RAV4 GR Sport PHEV, que comenzará en $49,000 dólares.

