Marca china se burla del primer EREV de Volkswagen

El mercado automotriz chino no suele quedarse corto cuando se trata de rivalidad entre fabricantes. Las tensiones entre marcas locales y gigantes tradicionales de Europa cada vez son más visibles, sobre todo en el terreno de la electrificación.

Esta vez el protagonista es Volkswagen, que acaba de dar un paso importante en una tecnología que durante años miró con cierto escepticismo.

La marca alemana celebró recientemente un hito industrial junto a su socio chino SAIC. De la línea de producción salió el primer motor extensor de autonomía EA211 destinado al nuevo SUV ID. Era 9X.

El anuncio tenía un tono de celebración, pero no tardó en provocar reacciones entre los fabricantes locales que ya dominan este tipo de sistemas.

Uno de los comentarios más llamativos llegó desde Li Auto, una empresa que se ha especializado precisamente en vehículos eléctricos de autonomía extendida, conocidos como EREV. El responsable de redes sociales de la compañía reaccionó con ironía y dejó un mensaje que rápidamente comenzó a circular en internet. “Felicidades por una tecnología obsoleta”.

Un viejo debate que vuelve a encenderse

La crítica no apareció de la nada. El debate entre eléctricos puros y eléctricos con extensor de autonomía lleva años encendido en China.

En 2020 varios directivos de Volkswagen en ese país expresaron dudas sobre el futuro de los EREV. En aquel momento consideraban que era una solución técnica con poco recorrido y que no representaba el camino ideal hacia la electrificación total.

El panorama del mercado terminó contando una historia diferente. Marcas chinas como Li Auto lograron un crecimiento notable apostando precisamente por esta fórmula híbrida que combina batería eléctrica con un pequeño motor generador.

El éxito comercial de esos modelos demostró que muchos conductores valoran tener una alternativa cuando la batería se agota, sobre todo en regiones donde la infraestructura de carga todavía está en desarrollo.

Volkswagen ID. ERA 9X. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

El nuevo motor que cambia la estrategia de Volkswagen

El sistema que Volkswagen acaba de presentar marca un cambio en su enfoque para el mercado chino. El nuevo generador se basa en el motor EA211 1.5T EVO II, una mecánica muy conocida en el país asiático.

Desde su lanzamiento en 2011 se han instalado más de 20 millones de unidades de esta familia de motores en China. Para su nueva función como generador eléctrico, el bloque ha sido profundamente adaptado.

En lugar de impulsar directamente las ruedas, este motor trabaja como una planta de energía que alimenta la batería del vehículo cuando es necesario. El resultado es un modelo que funciona principalmente como un eléctrico, pero con la posibilidad de extender su autonomía gracias al generador.

Volkswagen incorporó varias tecnologías para mejorar la eficiencia del sistema. Entre ellas aparece un turbocompresor de geometría variable que optimiza el flujo de aire y mejora la generación de energía. También utiliza un ciclo Miller profundo que favorece una combustión más eficiente.

Los inyectores operan a una presión de 350 bares para lograr una atomización muy precisa del combustible, lo que permite aprovechar mejor cada gota y reducir las emisiones.

Las pantallas del Volkswagen ID. ERA 9X. Crédito: Volkswagen. Crédito: Cortesía

Más de 1,000 kilómetros de autonomía

El nuevo SUV ID. Era 9X será el primer modelo en utilizar esta tecnología. Según los datos iniciales, la combinación entre batería y generador permitirá superar los 1,000 kilómetros de autonomía total.

Gran parte de esa distancia podrá realizarse en modo totalmente eléctrico, mientras que el motor generador entrará en acción cuando sea necesario mantener la carga de la batería.

La popularidad de este tipo de vehículos en China se explica en gran medida por la tranquilidad que ofrecen a los conductores. Muchos compradores ven en los EREV una solución intermedia entre los híbridos tradicionales y los eléctricos puros.

