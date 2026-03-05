Niño revive cinco horas después de ser declarado muerto tras ahogarse en Arizona

Un niño pequeño volvió milagrosamente a la vida en el estado de Arizona horas después de haber sido declarado muerto tras ahogarse en la piscina de su casa el domingo del Super Bowl, informaron las autoridades.

Los equipos de emergencia acudieron a una vivienda en Gilbert alrededor de las 5:30 p. m. del 8 de febrero, mientras millones de personas seguían la transmisión del Super Bowl, luego de que el menor fuera encontrado en el agua.

A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, el niño —cuya identidad no ha sido revelada— fue declarado muerto aproximadamente a las 6:20 p. m., según el medio local AZFamily.

Sin embargo, la policía fue notificada cinco horas más tarde de que el menor comenzó a mostrar signos de vida. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero a otro hospital del área, donde se esperaba que sobreviviera.

“Absolutamente un milagro”

El doctor Frank LoVecchio, quien no participó en la atención médica del niño, afirmó al medio que nunca había escuchado un caso similar.

“Como médico, es un poco difícil de creer”, expresó. “Es difícil creer que lo hayan declarado muerto, lo enviaran a la morgue y que horas después despertara”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el menor hubiese permanecido en la morgue durante cinco horas antes de mostrar signos vitales, respondió: “Supongo que todo es posible, pero no parece probable”.

El especialista calificó la situación como “absolutamente un milagro” y planteó que la baja temperatura corporal del niño tras permanecer en el agua pudo haber debilitado su pulso hasta hacerlo casi imperceptible.

No obstante, subrayó que antes de declarar fallecida a una persona, especialmente a un menor, se deben extremar las precauciones.

“Si eres demasiado sensible, es cuando declaras a un niño muerto. Quieres estar completamente seguro”, señaló. “Asegúrese de que la temperatura sea adecuada, que no haya latidos, ni movimiento, ni presión arterial”.

LoVecchio añadió que, a su juicio, “falta algo en la historia”.

Reacciones y antecedentes

El congresista por Arizona, Andy Biggs, reaccionó al caso en Facebook: “¡Qué milagro para este niño! Nuestros socorristas y personal médico son héroes. ¡Y un recordatorio para que vigilen a todos los niños pequeños cerca del agua!”.

El hecho revive el recuerdo de otra tragedia ocurrida en 2024 en Phoenix, cuando un padre sacó a sus hijas gemelas de tres años de la piscina de su patio trasero. Valentina y Penélope Ruiz se ahogaron accidentalmente en mayo de ese año y posteriormente murieron en el hospital.

El capitán de bomberos de Phoenix, Rob McDade, indicó entonces que fue el propio padre quien llamó al 911.

“Puedes imaginar cómo sería eso, lo exigente que sería. Es una escena tremendamente trágica”, declaró. Añadió que las niñas permanecieron bajo el agua durante un “tiempo indeterminado” antes de que llegara la ayuda.

Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre la condición actual del menor que sobrevivió en Gilbert, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias del incidente.

