Desarrollan vacuna universal en forma de aerosol nasal que bloquea virus, bacterias y alergias

Una nueva vacuna, desarrollada por científicos estadounidenses, actúa como aerosol nasal y ha demostrado eficacia al proteger a ratones de diversos virus, bacterias y alergias. Administrar tres dosis ha resultado en una significativa reducción de la carga viral del SARS-CoV-2 en los pulmones.

La vacuna no solo protege contra el SARS-CoV-2, sino que también acelera la respuesta inmunitaria en los ratones, permitiendo una defensa robusta en solo tres días en lugar de las dos semanas habituales, se reseña en una publicación de Science.

Además de sus propiedades antivirales, la GLA-3M-052-LS+OVA ha mostrado efectividad contra infecciones bacterianas resistentes, como Staphylococcus aureus, así como una notable reducción en el riesgo de asma al ser expuestos a alérgenos comunes como los ácaros del polvo.

¿Futura vacuna universal?

Los investigadores esperan que, tras la realización de ensayos clínicos en humanos, esta “vacuna universal” pueda estar disponible en un plazo de cinco a siete años, transformando radicalmente el enfoque de la atención médica en enfermedades respiratorias.

Sin embargo, expertos advierten que se deben abordar cuestiones de seguridad y eficacia antes de su implementación.

Posibles efectos secundarios

Por el momento, GLA‑3M‑052‑LS+OVA es una vacuna experimental nasal que solo se ha probado en animales (principalmente ratones) y aún no se han publicado ensayos clínicos completos en humanos, por lo que no existe todavía una lista oficial y bien caracterizada de efectos secundarios en personas.

Qué se sabe hasta ahora

La vacuna se administra por vía intranasal (como un aerosol) y está diseñada para estimular la inmunidad en los pulmones contra virus respiratorios, bacterias y alérgenos, sobre todo en modelos de ratón.

En esos estudios animales se observó protección prolongada y menos inflamación pulmonar que en los no vacunados, sin que se describan hasta ahora grandes efectos tóxicos graves, pero esto no equivale a conocer bien la seguridad en humanos.

Posibles efectos secundarios esperables (por analogía)

Aunque no hay datos directos de GLA‑3M‑052‑LS+OVA en humanos, otros adyuvantes y vacunas intranasales suelen causar, en su caso:

Molestias locales: dolor, irritación, congestión o secreción nasal transitoria, posible estornudos o sensación de ardor.

Reacciones generales leves: fiebre baja, cansancio, dolores musculares o cefalea, similares a las descritas con otras vacunas respiratorias.

Reacciones alérgicas raras: enrojecimiento, urticaria, hinchazón o, en casos muy poco frecuentes, reacciones anafilácticas que requieren atención inmediata.

Precaución importante

Como esta vacuna aún no está aprobada ni ampliamente probada en personas, cualquier efecto secundario concreto en humanos debe ser evaluado formalmente en futuros ensayos clínicos. Si en algún momento tienes oportunidad de participar en un estudio con este compuesto, siempre debes consultar con el médico y revisar el formulario de consentimiento informado, donde se detallarán los posibles efectos conocidos y los criterios de vigilancia.

Impacto esperado de este tipo de vacunas

Las vacunas contra infecciones bacterianas pueden reducir significativamente la incidencia de infecciones resistentes a antibióticos al prevenir las infecciones iniciales y disminuir el uso de antibióticos.

Mecanismo principal. Al evitar infecciones primarias, las vacunas minimizan la prescripción de antibióticos, lo que reduce la presión selectiva que favorece el surgimiento de cepas resistentes. Esto se observa en vacunas existentes como las antineumocócicas, que frenan la resistencia al bajar el consumo de estos fármacos.

Impacto cuantificado. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas actuales podrían evitar 515,000 muertes anuales por resistencias antimicrobianas y reducir 142 millones de dosis diarias de antibióticos, con un potencial mayor (hasta 1.900 millones) si se incluyen las en desarrollo.

Vacunas específicas. Ejemplos incluyen vacunas contra Staphylococcus aureus (incluido MRSA), Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y tuberculosis, que prometen combatir patógenos clave en infecciones resistentes. Vacunas en fase experimental, como las basadas en carbohidratos contra estafilococos, buscan inmunidad directa contra estas bacterias.

Beneficios adicionales. Además de salvar vidas, estas intervenciones bajan costos sanitarios al acortar hospitalizaciones y evitar tratamientos caros para resistencias. Sin embargo, se necesitan más esfuerzos en acceso global y desarrollo para maximizar su efecto epidemiológico.

