Amanda Miguel revela por qué no le interesa colaborar con Ángela Aguilar

En el marco de los preparativos para su nuevo álbum de colaboraciones, Amanda Miguel volvió a acaparar los titulares por su característica honestidad. Durante un reciente encuentro con la prensa en un evento de la obra Mentiras en Los Ángeles, la viuda de Diego Verdaguer fue cuestionada sobre la posibilidad de incluir a Ángela Aguilar en su proyecto y la cantante sorprendió con su respuesta.

Sin rodeos y con la seguridad que le otorgan más de cuatro décadas de trayectoria, Amanda Miguel fue contundente al ser consultada sobre si le interesaba trabajar con la hija de Pepe Aguilar: “No, no me llama la atención su voz”, afirmó de manera tajante al programa De Primera Mano. Incluso cuando se le recordó que la joven cuenta con una formación académica en música, la intérprete de “Él me mintió” se limitó a responder solo con un “ok”, dejando claro que el perfil de Ángela no encaja en su visión artística actual.

La cantante argentina explicó que, desde su perspectiva como músico, no se deja engañar fácilmente por las tendencias. “A mí nadie me va a engañar… observo mucho el mensaje del artista y su integridad”, señaló.

Para este nuevo disco, donde busca reinterpretar sus grandes éxitos con voces femeninas, Amanda Miguel ya tiene sus favoritas.

Entre las elegidas destacan Belinda, a quien defendió fervientemente asegurando que es de las pocas que puede cantar sus temas en el tono original, y Karol G, de quien admira lo que transmite. No obstante, la gran sorpresa fue su entusiasmo por colaborar con su paisana Cazzu, a quien describió como un “portento de mujer” y con quien espera concretar un dueto próximamente.

Con estas declaraciones, Amanda Miguel reafirma que para su próximo material discográfico la prioridad es la potencia vocal y la afinidad personal, dejando fuera a figuras que, a pesar de su popularidad, no logran cautivar su exigente oído artístico.

