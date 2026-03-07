Ciscomani recibió fuerte apoyo de Gonzales antes de su retiro del Congreso

La campaña del congresista republicano por Arizona, Juan Ciscomani, recibió más apoyo financiero del representante de Texas Tony Gonzales que la de cualquier otro legislador republicano de la Cámara, según registros de financiamiento político. La revelación cobra mayor relevancia ahora que Gonzales anunció su retiro de la política en medio de un escándalo personal que sacudió al Partido Republicano.

Durante el actual ciclo electoral, Gonzales destinó una cantidad significativa de recursos para respaldar la campaña de Ciscomani, lo que lo convirtió en uno de los candidatos republicanos con mayor apoyo dentro del Congreso. Ese respaldo se produjo antes de que la situación personal del legislador texano se hiciera pública y comenzara a generar presión dentro de su propio partido.

El escándalo estalló tras conocerse una relación entre Gonzales y una empleada, un episodio que derivó en una grave crisis cuando la mujer posteriormente se prendió fuego. El caso provocó una fuerte reacción entre dirigentes republicanos en Washington, que empezaron a cuestionar la continuidad política del legislador.

El 5 de marzo, líderes del Partido Republicano pidieron públicamente a Gonzales que abandonara su campaña de reelección. Ese mismo día surgieron nuevas críticas hacia Ciscomani por su cercanía política con el congresista texano.

“Ciscomani votó en contra de un esfuerzo liderado por republicanos para hacer públicos los informes del Congreso sobre conducta sexual inapropiada y acoso”, afirmó Yolanda Bejarano, expresidenta del Partido Demócrata de Arizona, en una declaración enviada a La Opinión. “Al mismo tiempo, Gonzales se ha referido públicamente a Ciscomani como su bestie o mejor amigo”.

Horas después de la presión interna dentro del partido, Gonzales anunció que se retiraría de la contienda electoral y que dejaría la política al finalizar su mandato.

En ese contexto, la postura de Ciscomani ha llamado la atención, ya que fue uno de los principales beneficiarios del respaldo financiero del legislador texano. No obstante, el representante por Arizona ha optado por mantener distancia pública respecto al escándalo.

“El público merece saber por qué el congresista Ciscomani se ha negado a condenar la conducta de Gonzales. Esta pregunta es particularmente importante considerando que Ciscomani recibió 30,000 dólares de la campaña de Gonzales”, añadió Bejarano.

De acuerdo con el medio The Arizona Republic, “la campaña del representante Juan Ciscomani ha recibido más apoyo financiero que cualquier otro republicano de la Cámara de Representantes por parte del representante Tony Gonzales”.

El silencio público del legislador de Arizona refleja la situación incómoda que el caso ha generado dentro del partido. Por un lado, Ciscomani recibió un respaldo financiero significativo de Gonzales; por otro, el escándalo que rodea al congresista texano ha llevado a varios republicanos a intentar tomar distancia de la controversia.

La salida de Gonzales de la contienda electoral también deja interrogantes sobre el impacto que tendrá su retiro en las redes de apoyo político dentro del partido, especialmente entre los candidatos que recibieron respaldo de su campaña.

Por ahora, Ciscomani continúa centrado en su campaña mientras el partido intenta superar una polémica que volvió a poner bajo escrutinio al Partido Republicano.

