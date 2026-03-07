Polen de primavera: en qué horarios hay mayor concentración y qué hacer

Cuando llega la primavera, los días se vuelven más cálidos, mientras las flores y árboles entran en su polinización. Es una época maravillosa para muchos, pero complicada para otros, debido a las alergias respiratorias que provoca el polen.

Según especialistas en alergología y organismos como el American College of Allergy, Asthma & Immunology, la cantidad de polen que se libera en el ambiente varía a lo largo del día. En algunos horarios puede alcanzar altas concentraciones, generando estornudos, congestión nasal y picazón en los ojos.

Conocer estos horarios es fundamental para que puedas reducir la exposición y controlar mejor los síntomas. De esta manera, la primavera será más llevadera.

Horarios con mayor concentración de polen de primavera

En primavera, los niveles más altos de polen suelen registrarse por la mañana temprano y al atardecer.

El primer pico suele ocurrir entre las 5:00 am y las 10:00 am. Durante esas horas, muchas plantas liberan polen para reproducirse. Además, las condiciones frescas del aire hacen que las partículas se mantengan cerca del suelo, lo que aumenta la exposición para las personas.

Un segundo aumento suele aparecer entre las 7:00 pm y las 10:00 pm. Al caer la tarde, el aire vuelve a enfriarse y las partículas suspendidas pueden concentrarse nuevamente en niveles más altos.

Los días secos, soleados y con viento suelen ser los más complicados para quienes sufren alergias estacionales, ya que el viento transporta el polen a mayores distancias.

El polen de primavera es una causa principal de la rinitis alérgica estacional y asma, afectando a las personas cuando las plantas polinizan. Crédito: Igor Klyakhin | Shutterstock

Qué hacer si estás en casa

Para reducir el contacto con el polen en interiores, algunos hábitos pueden marcar la diferencia.

Una recomendación es evitar ventilar la casa durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando los niveles de polen son más elevados. En cambio, se aconseja abrir ventanas al mediodía o durante las primeras horas de la tarde, cuando la concentración suele ser menor.

También puede ser útil mantener las ventanas cerradas durante días muy ventosos y utilizar filtros de aire en sistemas de ventilación o aire acondicionado.

Qué hacer si tienes que salir de casa

Si necesitas salir durante los horarios de mayor concentración, existen medidas que ayudan a reducir la exposición.

Usar gafas de sol puede ayudar a proteger los ojos del contacto directo con el polen. En algunos casos, también se recomienda utilizar mascarilla, especialmente para personas con alergias intensas.

Otra práctica útil es mantener las ventanillas del automóvil cerradas durante los trayectos, ya que el aire exterior puede introducir polen dentro del vehículo.

Asimismo, cuando regreses a casa es recomendable ducharse y cambiarse de ropa. El polen puede adherirse fácilmente al cabello, la piel o la ropa, por lo que estas medidas ayudan a evitar que se disperse dentro del hogar.

