El nuevo álbum de Bruno Mars ‘The Romantic’ debuta como número uno en la lista Billboard

Bruno Mars vuelve a reinar en las listas de éxitos. Su nuevo álbum, ‘The Romantic’, debutó en el puesto número 1 del Billboard 200, convirtiéndose en su primer proyecto de larga duración en solitario en alcanzar la cima en más de una década.

El cuarto álbum de estudio del artista irrumpió con fuerza en la principal lista de álbumes de Estados Unidos, acumulando 186 mil unidades equivalentes en su primera semana. Este hito marca su regreso al número uno desde ‘Unorthodox Jukebox’ en 2013, un álbum que, a diferencia de este lanzamiento, necesitó tres meses para escalar hasta la cima.

El camino de Mars hacia el número uno no siempre ha sido fácil en los últimos años. Su aclamado álbum de 2016, ‘24K Magic’, se quedó a las puertas al alcanzar el puesto número 2, superado por ‘Hardwired… to Self-Destruct’ de Metallica. Del mismo modo, su proyecto colaborativo de 2021, ‘An Evening with Silk Sonic’, junto a Anderson .Paak, también se estancó en la segunda posición.

Según señala Billboard, el lapso de 13 años entre el número uno para Mars es el más largo para cualquier artista solista masculino vivo desde que Paul McCartney logró la hazaña en 2018 con ‘Egypt Station’, que puso fin a una sequía de 36 años.

El éxito de ‘The Romantic’ se ha visto significativamente impulsado por su estrategia de lanzamiento en formato físico. El álbum se publicó en 10 versiones diferentes en vinilo, cuyas ventas representaron 48 mil copias en la primera semana, un factor clave para asegurar el primer puesto.

Este regreso triunfal llega acompañado del éxito de su primer sencillo, ‘I Just Might’. La canción ya se ha convertido en el décimo número uno de Mars en el Hot 100, y se espera que vuelva a encabezar la lista cuando se publique la actualización de esta semana.

El resto del top 10

Completando las primeras posiciones de la lista de álbumes, se encuentra ‘Debí Tirar Más Fotos’ de Bad Bunny, que se mantiene firme en el número 2. Le siguen ‘I’m the Problem’ de Morgan Wallen en el puesto 3, ‘Octane’ de Don Toliver en el 4 y ‘The Art of Loving’ de Olivia Dean en el 5.

Más abajo, ‘Cloud 9’ de Megan Moroney, que lideraba la lista la semana pasada, desciende al número 6. El nuevo trabajo de Gorillaz, ‘The Mountain’, entra directamente en el puesto 7, mientras que Blackpink consigue su tercer top 10 con ‘Deadline’ debutando en el número 8. Cierran la lista ‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift y ‘Nothings About to Happen to Me’ de Mitski, en los puestos 9 y 10 respectivamente.

