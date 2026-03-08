Exluchador de MMA admite haber dejado morir de hambre a su hija de cinco años en Nueva York

Un expeleador amateur de artes marciales mixtas se declaró culpable de asesinato después de que las autoridades descubrieran que mantuvo a su hija de cinco años encerrada en un dormitorio durante meses sin comida ni agua, lo que provocó su muerte en una vivienda de Schenectady, en el estado de New York.

El acusado, Robert S. Buskey Jr., de 35 años, admitió el pasado 23 de enero haber actuado con “indiferencia depravada hacia la vida humana”, según informaron los fiscales del condado. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, reconoció su responsabilidad en la muerte de su hija Charlotte y en un cargo adicional por venta criminal de una sustancia controlada a un menor.

La “casa de los horrores”

De acuerdo con la investigación, los servicios de emergencia acudieron a la vivienda familiar el 14 de abril de 2024 tras recibir un reporte sobre una menor que no respondía. Al llegar, los agentes encontraron lo que posteriormente describieron como una “casa de los horrores”.

El cuerpo de la niña fue hallado en el dormitorio del acusado, extremadamente desnutrida y deshidratada. La autopsia determinó que su organismo estaba completamente privado de alimento.

Los investigadores señalaron que Buskey había instalado una cerradura en el exterior de la puerta de la habitación para impedir que la menor saliera. Cuando descubrió que la niña podía abrirla, reforzó el mecanismo con cinta adhesiva.

Dentro del cuarto, Charlotte no tenía cama y dormía en una cuna portátil demasiado pequeña para su edad. Según los fiscales, permanecía encerrada sin acceso a comida, agua ni contacto con otras personas, pese a que en la casa había alimentos almacenados.

Otro hijo del acusado encontrado en una jaula

Durante la inspección también fue encontrado el hermano menor de la víctima, de tres años en ese momento, confinado en una jaula improvisada ubicada en el comedor. Las autoridades creen que ambos niños habían estado aislados del exterior durante meses y sin recibir atención médica ni escolar.

Las pruebas toxicológicas revelaron además que los dos menores dieron positivo en cocaína, lo que llevó a presentar el cargo adicional contra el acusado.

Buskey, quien en el pasado compitió como peso pesado en peleas amateurs de MMA con un récord de tres victorias y una derrota entre 2015 y 2022, enfrentará una sentencia de entre 27 años de prisión y cadena perpetua. La audiencia de sentencia está programada para el 27 de marzo.

Como parte del acuerdo judicial, el acusado renunció a su derecho de apelar y tendrá prohibido cualquier contacto con su hijo sobreviviente, quien actualmente se encuentra bajo custodia de protección infantil.

Las autoridades continúan revisando el caso mientras la comunidad local intenta asimilar la gravedad de los hechos.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York