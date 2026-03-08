Selección mexicana femenil venció a Brasil en partido amistoso

La Selección Mexicana Femenil firmó un resultado de alto impacto al vencer 1-0 a Brasil en un partido amistoso internacional disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana. El gol de Greta Espinoza, tras una asistencia de Charlyn Corral, le dio al Tri Femenil una victoria importante frente a una de las potencias del futbol femenil mundial, ubicada en el sexto puesto del ranking FIFA.

Este resultado representa un impulso para México Femenil, que continúa fortaleciendo su proceso competitivo de cara al Mundial Femenil de Brasil 2027.

México generó la primera gran oportunidad del partido

El encuentro comenzó con ritmo intenso y con la Selección Mexicana Femenil buscando abrir el marcador desde los primeros minutos. Al minuto cuatro, Jacqueline Ovalle fue derribada dentro del área por Thaís da Silva, acción que la árbitra señaló como penalti.

Rebeca Bernal fue la encargada de ejecutar el cobro con un disparo a la derecha de la portera Leticia, quien reaccionó con rapidez y desvió el balón con un manotazo a tiro de esquina, evitando la ventaja mexicana.

Con el paso de los minutos, Brasil respondió y encontró en Tainá y Kerolin a sus jugadoras más peligrosas en ataque. Sin embargo, la guardameta Esthefanny Barreras se mostró segura bajo los tres palos y realizó atajadas clave para mantener el empate sin goles.

Greta Espinoza define el triunfo del Tri Femenil

En la segunda mitad, el conjunto visitante incrementó la presión ofensiva y tuvo mayor control del balón. A pesar de ello, la Selección Mexicana Femenil supo aprovechar una jugada a balón parado para inclinar el partido a su favor.

Al minuto 75, Charlyn Corral cobró un tiro de esquina preciso al área y Greta Espinoza apareció para conectar un sólido remate de cabeza que terminó en el fondo de la red, marcando el 1-0 definitivo para México.

El gol desató la celebración en el estadio y selló un triunfo significativo para el Tri Femenil frente a una de las selecciones más fuertes del continente.

México toma revancha y gana confianza rumbo al Mundial

El resultado cobra mayor relevancia si se recuerda que en su enfrentamiento más reciente, Brasil derrotó 3-0 a México en la semifinal de la Copa Oro W de Concacaf 2024.

Este duelo formó parte de la fecha FIFA, en la que la selección brasileña también enfrentó a otros rivales de la región: primero venció 5-2 a Costa Rica el 27 de febrero y posteriormente cayó 2-1 ante Venezuela.

Por su parte, la Selección Mexicana Femenil llegó a este compromiso tras una contundente victoria 7-0 sobre Santa Lucía el lunes pasado, en duelo correspondiente a la fase de grupos de la eliminatoria Concacaf W rumbo al Mundial Femenil 2027.

Con este triunfo, El Tri reafirma su crecimiento en el futbol femenil internacional y suma confianza en su camino hacia la próxima Copa del Mundo.

