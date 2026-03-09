Además de gente con Green Card, ¿qué otros inmigrantes bloquea SBA para créditos de pequeños negocios?

A partir de este lunes, la Oficina para Pequeños Negocios (SBA) aplica amplía la política que bloquea los créditos a la mayoría de los inmigrantes, incluidos aquellos con Green Card.

La política se anunció en febrero, pero este 9 de marzo la SBA emitió un nuevo aviso destacando que solamente ciudadanos estadounidenses, con residencia en EE.UU., podrán obtener los recursos de todas los programas de las agencias.

“El mes pasado, aclaramos que la SBA no permitiría a los extranjeros acceder a nuestros programas principales de préstamos para pequeñas empresas, y hoy ampliamos esa política para incluir todos los préstamos garantizados por la SBA”, declaró la administradora de la SBA, Kelly Loeffler. “Con nuestra autoridad crediticia limitada anualmente por el Congreso y en medio de una demanda récord de acceso a capital, nuestra responsabilidad es clara: el limitado recurso de financiamiento de la SBA debe priorizar a los ciudadanos estadounidenses”.

La funcionaria indicó que la extensión permite aplicar las limitantes a los Programas de Fianzas y Microcréditos de la agencia.

“Los propietarios de pequeñas empresas que soliciten cualquier programa de préstamos de la SBA deben ser ciudadanos estadounidenses”, aclaró la agencia.

Destaca que la SBA implemente este programa luego de que durante el gobierno del presidente Joe Biden hubiera un ‘boom’ de pequeños negocios, alcanzando 20 millones solicitudes.

La mayoría de esos negocios son de minorías, como afrodescendientes y latinos, para los cuales en 2024 se otorgaron 9,600 préstamos por un total de $3,300 millones de dólares a empresas propiedad de latinos, más del doble del recuento de préstamos con relación con el año fiscal 2020.

¿Qué inmigrantes no son elegibles?

Los créditos de SBA están bloqueados para indocumentados, pero también para personas a quienes se les ha concedido asilo, refugiados, titulares de visas provisionales y extranjeros no inmigrantes (con visas de trabajo.

Tampoco se consideran elegibles a los ‘Dreamers’ bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Hay salvedades mínimas. Por ejemplo, para efectos de la excepción del 5% de propiedad extranjera las personas con estatus de Green Card Condicional no serán bloqueadas.

La prohibición también incluye a una empresa o entidad comercial que se creó, organizó o constituyó fuera de los Estados Unidos o sus territorios.

El 4% de gente con Green Card

La SBA criticó que durante el año fiscal 2025, la SBA aprobó 3,358 préstamos para pequeñas empresas, donde al menos uno de los propietarios era residente permanente legal (LPR), es decir tiene una Green Card.

“Esto representa el 4% del total de 85 mil préstamos aprobados por la agencia”, indicó la SBA. “Con una autoridad crediticia limitada y una demanda récord de capital gracias a la agenda económica del presidente Trump, la SBA está priorizando los programas de préstamos garantizados de la agencia para ciudadanos estadounidenses”.

Además de las restricciones para créditos, la SBA avanza con su plan de reubicar las oficinas locales de la SBA fuera de las ciudades santuario que no colabore con la oficina de Inmigración y Control de Aduanas de (ICE).

Sigue leyendo:

· ICE amplía detención de refugiados legales sin Green Card

· La SBA excluye a empresarios con green card de programas de financiamiento

· Estadounidenses casados con indocumentados enfrentan dificultad para obtener una Green Card y el acoso de ICE