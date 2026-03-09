Autoridades liberan a jóvenes mariachis mexicanos retenidos por migración en Texas

Las autoridades migratorias liberaron este lunes a dos jóvenes mexicanos, estudiantes y músicos de mariachi, y a su familia, quienes permanecían retenidos desde finales de febrero en centros de detención migratoria en Texas, tras casi dos semanas bajo custodia.

La liberación fue confirmada por legisladores federales, entre ellos los congresistas Joaquín Castro y Mónica de la Cruz, quienes denunciaron públicamente el caso y realizaron gestiones ante autoridades federales. “Estamos agradecidos por la liberación de la familia Gámez-Cuéllar y no descansaremos hasta que liberen a todos”, escribió Castro en su cuenta en la red social X.

Press Conference: Gámez-Cuéllar Family Released from Dilley—All Families Must Be Freed https://t.co/BaHoEzjtzi — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) March 9, 2026

Los jóvenes Antonio Yesayahu Gámez-Cuéllar, de 18 años, y Caleb Gámez-Cuéllar, de 14, habían sido detenidos junto a sus padres y su hermano menor tras acudir el 25 de febrero a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Desde entonces permanecieron bajo custodia en distintos centros de detención en Texas.

La familia, originaria de San Luis Potosí, llegó a Estados Unidos en 2023 mediante el programa CBP One, que permitía a los migrantes solicitar una cita en la frontera para iniciar su proceso de asilo. Según familiares y defensores del caso, los Gámez-Cuéllar habían cumplido con sus citas migratorias mientras se resolvía su solicitud.

Tras su detención, los integrantes de la familia fueron separados. Los padres y los dos hijos menores fueron trasladados al centro de procesamiento migratorio de Dilley, en las afueras de San Antonio, mientras que Antonio, al ser mayor de edad, fue enviado a la instalación de Raymondville, en el sur de Texas.

Antonio y Caleb son integrantes del grupo escolar Mariachi McAllen Oro, una agrupación estudiantil galardonada a nivel estatal que incluso fue reconocida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el año pasado.

El caso provocó críticas de legisladores demócratas y republicanos, quienes señalaron que la detención de la familia contradecía el objetivo de las políticas migratorias de centrarse en personas que representen una amenaza para la seguridad pública.

WOW. This is a case where @DHSGov appears to have LIED about this family, who entered the country LEGALLY at a port of entry with humanitarian parole.



Even if you think the Biden admin's use of parole was excessive, anyone who came through CBP One entered legally. Period. https://t.co/3v1WfdzMK0 pic.twitter.com/tTOUJ1dXAQ — Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) March 9, 2026

La detención ocurrió en un contexto de aumento en las acciones migratorias en Estados Unidos. De acuerdo con datos citados por medios estadounidenses, en enero el país mantenía retenidos a más de 73 mil migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001.

Además, abogados de inmigración han denunciado condiciones deficientes en el centro de detención de Dilley, donde permanecían más de 1,400 personas, incluidos alrededor de 400 menores de edad, con reportes de falta de atención médica, problemas con el suministro de alimentos y ausencia de educación para los niños.

En el contexto de este caso, organizaciones y analistas han advertido sobre el aumento en la detención de menores migrantes durante la actual administración federal. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se reportaron durante los últimos 16 meses del gobierno anterior.

