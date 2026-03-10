Regla de SBA que prohíbe créditos a pequeños negocios “aviva odio” hacia inmigrantes, acusan demócratas

Líderes del Caucus Hispano del Congreso (CHC) y otros congresistas demócratas acusan que la Oficina para Pequeños Negocios (SBA) “aviva las llamas del odio” contra inmigrantes, al implementar una nueva regla que prohíbe créditos a los dueños de negocios no son ciudadanos estadounidenses.

“Al emitir esta nueva política, la SBA no solo está avivando las llamas del odio, sino que también está prohibiendo a todas las pequeñas empresas estadounidenses con cualquier grado de propiedad de extranjeros que se encuentran legalmente en el país participar en los dos programas de préstamos principales de la SBA”, acusan en una carta enviada a Kelly Loeffler, administradora de la SBA.

La misiva fue enviada hace dos semanas a Loeffler, pero los congresistas hicieron un nuevo llamado a cancelar los planes, luego de que este lunes la SBA emitiera una ampliación a su regla para todos los créditos que se otorgan a pequeños negocios.

“El mes pasado, aclaramos que la SBA no permitiría a los extranjeros acceder a nuestros programas principales de préstamos para pequeñas empresas, y hoy ampliamos esa política para incluir todos los préstamos garantizados por la SBA”, declaró la administradora Loeffler sobre la decisión del lunes. “El limitado recurso de financiamiento de la SBA debe priorizar a los ciudadanos estadounidenses”.

La nueva política del gobierno del presidente Donald Trump fue anunciada el 2 de febrero, para evitar que cualquier pequeña empresa estadounidense con propietarios no ciudadanos participe en programas de préstamos, aunque esos propietarios estén legalmente en Estados Unidos, es decir, incluso para quienes tienen Green Card (Residentes Permanentes Legales).

“Los propietarios de pequeñas empresas que soliciten cualquier programa de préstamos de la SBA deben ser ciudadanos estadounidenses”, aclaró la agencia en una nueva decisión del 9 de marzo.

En la carta enviada la funcionaria, los congresistas señalan que la política limitaría el acceso a capital, “justo cuando las pequeñas empresas ya están luchando bajo las políticas económicas de la administración Trump”.

“En un momento en que las políticas arancelarias y comerciales del presidente Donald Trump están ejerciendo una presión enorme sobre las pequeñas empresas de Estados Unidos, la SBA debería estar enfocada en reducir barreras y ayudar a más pequeños negocios a acceder a estos dos programas importantes”, escribieron.

La carta está firmada por el presidente del CHC, Adriano Espaillat (D-NY), la miembro de mayor rango del Comité de Pequeños Negocios de la Cámara, Nydia Velázquez (D-NY), el miembro de mayor rango del Comité de Pequeños Negocios del Senado, Edward J. Markey (D-MA).

También firman la presidenta del Congressional Asian Pacific American Caucus, Grace Meng (D-NY), y la presidenta del Congressional Black Caucus, Yvette Clarke (D-NY).

Problemas de certificación

Los legisladores reprochan que la SBA modifique reglas que operan desde hace 25 años y además del reclamo sobre un acto discriminatorio, la carta advierte que con la prohibición se generan “nuevas cargas de cumplimiento para los prestamistas, quienes tendrán que certificar el estatus de ciudadanía de todos los propietarios directos e indirectos” de los negocios.

“Nos preocupa profundamente que la orientación poco clara y cambiante de la SBA lleve a los prestamistas y participantes del programa a detener nuevas [asignaciones] bajo ambos programas para evitar responsabilidad legal, cortando el acceso a capital y desestabilizando comunidades y economías locales en todo el país”, expresaron los legisladores.

Ante los problemas no previstos con la nueva regla, los demócratas piden cancelar la nueva política y trabajar con el Congreso para hacer reformas.

“En lugar de negar a más pequeñas empresas estadounidenses el acceso al capital asequible que necesitan, deberíamos estar trabajando juntos para fortalecer los programas de acceso a capital de la SBA y ampliar las oportunidades de financiamiento para más pequeñas empresas, con el fin de mejorar nuestras comunidades locales y la economía nacional”, concluyeron.

Sigue leyendo:

· ICE amplía detención de refugiados legales sin Green Card

· La SBA excluye a empresarios con green card de programas de financiamiento

· Estadounidenses casados con indocumentados enfrentan dificultad para obtener una Green Card y el acoso de ICE