Sergio Mayer es el tercer eliminado de “La Casa de los Famosos 6”

El público ha hablado y el actor Sergio Mayer se convirtió en el tercer artista en abandonar “La Casa de los Famosos 6” luego de una gala de eliminación cardíaca que vio concretarse el regreso de Josh, Celinee, Julia, Jailyne y Caeli.

La velada del pasado 9 de marzo vio partir al político mexicano del reality de Telemundo tras una participación controversial y contrastante con respecto a aquella que se dio en 2023 junto a Wendy Guevara y el “Team infierno”.

“Se fue el estratega. Se fue la mente maestra. Se fue el que movía las fichas del juego. SERGIO MAYER queda eliminado. Ahora todos están en shock y el juego está más dividido que nunca”, se escribió en las plataformas digitales de la producción estadounidense.

Esta salida, aunque celebrada por muchos, abrió un acalorado debate en redes sociales en el que algunos internautas apuntaron a que estaría pactada desde el inicio del reality. Ante estas especulaciones, el famoso dijo:

“Yo no me salí, el público decidió que yo saliera”, sentenció durante la entrevista que concedió a la conductora del show, Jimena Gállego. “Lo aclaró, hay gente que cuando sale, por el dolor o el ego, dice: ‘yo lo tenía arreglado’. Yo no tenía arreglado nada con la producción”.

De acuerdo con Sergio Mayer, siempre fue consciente de los riesgos que implicaba formar parte del proyecto: “Me comprometí a estar hasta donde el público decidiera, yo no me salí. Fue el público el que decidió que yo no siguiera”, destacó.

Tras su eliminación, el legislador mexicano deberá volver a sus actividades laborales una vez que concluyó su participación en el programa, esto luego de que el partido Morena le impuso una suspensión de derechos partidistas tras su decisión de pedir una licencia.

En su comunicado, La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena indicó que la suspensión de los derechos partidarios del famoso tuvo un “impacto negativo en la imagen de Morena y generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes”.

