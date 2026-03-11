Confianza en la Corte Suprema cae a mínimo histórico, según encuesta

La confianza pública en la Corte Suprema atraviesa uno de sus momentos más bajos. Una nueva encuesta publicada por NBC News revela que el respaldo al máximo tribunal ha caído a su nivel más bajo desde que el medio comenzó a medir esta percepción entre los votantes.

Según el sondeo, solo el 22% de los votantes registrados dijo tener “mucha” o “bastante” confianza en la Corte Suprema, cinco puntos menos que en 2022. Otro 40% afirmó tener cierta confianza, mientras que el 38% señaló tener muy poca o ninguna confianza en la institución.

El resultado refleja una tendencia a la baja en la percepción pública del tribunal en los últimos años. En 2022, tras el fallo que anuló el precedente de Roe vs. Wade, el 27% de los votantes dijo tener altos niveles de confianza en la corte.

En perspectiva histórica, el respaldo a la Corte Suprema alcanzó su punto más alto en diciembre del 2000, cuando llegó al 52%, poco antes de la polémica decisión en el caso Bush v. Gore, que allanó el camino para la llegada de George W. Bush a la Casa Blanca.

La confianza cae entre demócratas y republicanos

El sondeo también muestra que la caída en la confianza no se limita a un solo partido político. Aunque los republicanos tradicionalmente muestran mayor respaldo al tribunal, la confianza ha disminuido tanto entre votantes conservadores como entre demócratas.

Actualmente, la Corte Suprema cuenta con una mayoría conservadora de 6-3, que en los últimos años ha emitido decisiones clave en asuntos políticamente sensibles como el aborto y el derecho al voto.

En la encuesta más reciente, solo el 9% de los demócratas dijo tener mucha o bastante confianza en la corte, frente al 35% de los republicanos que expresó ese nivel de respaldo.

El encuestador demócrata Jeff Horwitt, de Hart Research Associates, quien realizó el estudio junto con el encuestador republicano Bill McInturff, de Public Opinion Strategies, señaló que la tendencia refleja un deterioro más profundo en la percepción pública del tribunal.

“Una cosa es emitir fallos controvertidos que a una de las partes les gusten o no, pero que mantengan el respeto y la confianza. Lo que estamos viendo es todo lo contrario: el tribunal emite fallos controvertidos, pero no se respeta y, de hecho, se está erosionando la confianza”, afirmó Horwitt.

Fallos recientes influyen en la percepción pública

La encuesta fue realizada entre el 27 de febrero y el 3 de marzo a 1,000 votantes registrados, mediante una combinación de entrevistas telefónicas y cuestionarios en línea enviados por mensaje de texto.

El sondeo coincide con un reciente fallo de alto perfil de la Corte Suprema que anuló amplios aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, una decisión que rompió con la tendencia reciente de fallos significativos favorables al mandatario y a otras causas conservadoras.

De acuerdo con los resultados del estudio, el 54% de los votantes aprobó la decisión del tribunal sobre los aranceles, mientras que el 27% dijo desaprobarla.

Además, el 55% de los encuestados considera que los aranceles de Trump perjudican la economía, frente al 33% que cree que benefician al país.

La politóloga Maya Sen, de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, explicó al medio antes citado que las decisiones judiciales de gran impacto suelen influir directamente en la percepción pública del tribunal.

“Los fallos importantes tienden a moldear la opinión pública sobre la corte, aunque se necesitaría más que la decisión sobre los aranceles por sí sola para provocar un cambio significativo en las actitudes”, señaló.

Sen agregó que el panorama podría cambiar dependiendo de futuras decisiones del tribunal relacionadas con políticas clave de la administración Trump, incluido su intento de poner fin a la ciudadanía automática por derecho de nacimiento, un asunto que actualmente está ante los jueces.

“Si hay una serie de fallos desfavorables para la administración, lo que se esperaría ver es que el apoyo entre los demócratas comience a descongelarse un poco y que también haya alguna reacción entre los republicanos”, añadió.

NBC News indicó que la encuesta tiene un margen de error de ±3,1 puntos porcentuales.

