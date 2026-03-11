Nicole Kidman habló por primera vez sobre su divorcio con Keith Urban

Nicole Kidman decició abrir su corazón. En una reciente y reveladora entrevista, la estrella australiana habló por primera vez de manera directa de las secuelas emocionales de su divorcio del cantante de música country Keith Urban.

Desde su residencia en Nashville, donde se ha mantenido refugiada gran parte del último año, Kidman admitió que el proceso no ha sido sencillo. “Todavía hay dolor”, confesó la actriz de 58 años a Variet.

Según explicó, el 2025 fue un periodo de introspección y distanciamiento de los focos: “Estuve tranquila. Tenía otras cosas en marcha. Estaba en mi caparazón”, dijo.

A pesar de la vulnerabilidad, Kidman fue enfática al señalar que su prioridad absoluta es la estabilidad de sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret. Por respeto a ellas y a la historia que compartió con Urban, la actriz prefiere no profundizar en los detalles de su separación.

“Lo que agradezco es mi familia y mantenerla como está, avanzando. Eso es todo. Somos una familia y eso es lo que seguiremos siendo”, afirmó.

Lejos de detenerse, la protagonista de Moulin Rouge! encara este nuevo año con una agenda cargada que marca su regreso triunfal a las pantallas.

Este mes estrena en Prime Video la serie Scarpetta, basada en las novelas de Patricia Cornwell. Además, los fanáticos esperan con ansias la secuela de Practical Magic 2, que la reunirá con Sandra Bullock tras casi tres décadas.

Con una actitud renovada, Kidman cerró su intervención dejando claro que el duelo ha dado paso a la acción: “Ahora estoy en un lugar en el que digo: ‘2026, vamos allá’”.

