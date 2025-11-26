Nicole Kidman rompe el silencio y revela cómo se encuentra tras separarse de Keith Urban

A poco más de un mes de anunciarse la noticia de su divorcio con el músico Keith Urban, la actriz Nicole Kidman ha sorprendido a más de uno al sincerarse como nunca antes sobre su estado emocional actual en una íntima charla protagonizada junto a Ariana Grande.

En entrevista para la revista Interview las estrellas de “Wicked: For Good” y “Los Otros” compartieron una reflexión profunda sobre la fama y los retos que esta trae consigo, ya que formar parte de Hollywood no las hace inmunes a los golpes duros de la vida frente al ojo público.

A propósito de este pensamiento, Nicole Kidman respondió por primera vez desde el anuncio de su divorcio cómo es que se encuentra actualmente: “Estoy aguantando. La última vez que nos vimos fue, creo, en la Junta Nacional de Crítica. Fue en una de esas alfombras rojas. Un día tenemos que cenar”, detalló la famosa.

Y es que no todo es miel sobre hojuelas en la vida la vida de la actriz, mucho menos cuando tiene que enfrentarse a la rigurosidad de los rodajes y distanciamiento de sus seres queridos: “A veces me siento agotada”, indicó.

Incluso, Kidman se aventuró a compartir detalles sobre sus hijas y cómo es que han sobrellevado su separación con el músico Keith Urban: “Estoy criando a adolescentes ahora mismo, y es fascinante. Creo que tienen una armadura que nosotros no teníamos”.

Afortunadamente, el verano de este 2025 estuvo lleno de momentos mágicos gracias a sus compañeras de escena en la producción “Practical Magic” en Londres, sitio en el que se encontraba algunas semanas antes de anunciar su divorcio.

“Sandy Bullock y yo, y luego Joey King y Maisie Williams: teníamos un reparto increíble y nos divertimos mucho“, expresó, dejando entrever que la compañía y su trabajo la ayudaron a sobrellevar la situación personal que atravesaba.

