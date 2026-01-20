“Renovada y optimista”: Así se siente Nicole Kidman tras su divorcio

Tras cerrar oficialmente uno de los capítulos más extensos de su vida, la oscarizada actriz Nicole Kidman atraviesa un periodo de profunda transformación y calma.

Después de que su divorcio con el músico de country Keith Urban finalizara legalmente, el pasado 6 de enero, la estrella de 58 años se siente “renovada y optimista” frente al futuro, aseguraron fuentes cercanas a la actriz a la revista People.

Tras casi dos décadas de matrimonio y una separación anunciada en septiembre de 2025, Kidman decidió enfocar todas sus energías en dos pilares fundamentales: su familia y su carrera.

Luego de pasar las festividades de fin de año en su Australia natal, un refugio que siempre le ha brindado paz, la actriz regresó a Nashville para retomar la rutina junto a sus hijas adolescentes, Sunday Rose y Faith Margaret. Según informes de la revista People, la dinámica familiar volvió a la normalidad en un ambiente de serenidad absoluta.

La sabiduría de “atravesar” el dolor

Kidman, conocida por su resiliencia, ha compartido en entrevistas recientes una visión madura sobre los cierres de ciclo. “Hay algo en saber que, por muy doloroso o devastador que sea algo, existe una manera de atravesarlo”, reflexionó la actriz en una entrevista con Harper’s Bazaar.

Para ella, el proceso de sanación no permite atajos, se trata de sentir el dolor para, eventualmente, dejarlo ir.

En el ámbito profesional, el 2026 se perfila como un año de gran actividad. La actriz no solo está concentrada en la postproducción de la esperada secuela de Practical Magic junto a Sandra Bullock, sino que también tiene varios proyectos en agenda.

Pese a lo complejo de la disputa legal por la custodia, que finalmente otorgó a la actriz la mayor parte del tiempo con sus hijas, el acuerdo final destaca por un pacto de respeto mutuo: ninguno hablará negativamente del otro.

