Nicole Kidman y Keith Urban están oficialmente divorciados tras casi 20 años de matrimonio

La historia de amor de Nicole Kidman y Keith Urban acaba de escribir un nuevo capítulo, luego de que el portal TMZ diera a conocer que la expareja ya está oficialmente divorciada.

El citado medio compartió que este mismo martes un juez de Tennessee firmó su solicitud de divorcio, con lo que se pone oficialmente fin a una relación que duró cerca de dos décadas.

El divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban, contrario a lo sucedido con otras celebridades, transcurrió sin contratiempos y se concretó relativamente rápido, pues apenas en septiembre la actriz solicitó el divorcio al argumentar diferencias irreconciliables.

La velocidad con la que se concretó su divorcio se debió a la buena disposición de ambos, a tal grado de que lograron llegar a un acuerdo, incluso antes de que la estrella de Hollywood ingresara la demanda de divorcio.

En su acuerdo ambos optaron por renunciar a la manutención conyugal y de las hijas que tienen en común, por lo que cada uno se hará cargo de ellos mismos y de sus hijos.

También acordaron que cada quien conservará sus bienes materiales y que contarán un plan de crianza compartida, en donde sus hijas pasarán al año un total de 306 días con ella, mientras que el resto con él, sin que eso saque a Keith de las decisiones importantes que involucren a Sunday Rose y a Faith Margaret, pues ambos deberán estar de acuerdo en la educación y la salud de las menores, quienes actualmente tienen 17 y 15 años, respectivamente.

Hasta el momento ninguno de los dos involucrados se ha pronunciado sobre la información filtrada por TMZ, aunque ya en el pasado habían dejado entrever que todo transcurriría con normalidad durante su proceso de divorcio y así terminó siendo.

¿Cómo inició su historia de amor?

La historia de amor de Nicole Kidman y Keith Urban comenzó en 2005 y se casaron en 2006. De su amor nacieron Sunday Rose y Faith Margaret, sus dos hijas, quienes los mantendrán unidos por el resto de sus vidas.

