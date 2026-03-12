Bank of America implementará cuatro cambios para sus clientes en 2026

Para este año, Bank of America ya anunció que continuará los cambios en los servicios a sus clientes; estas importantes actualizaciones abarcarán desde nuevos programas de recompensa hasta contribuciones a las cuentas Trump.

A finales del año pasado, la institución bancaria con sede principal en Charlotte, Carolina del Norte, sorprendió a sus trabajadores aumentando el salario mínimo a los $25 dólares por hora, tanto para su personal de tiempo completo como parcial.

Pero la entidad, que forma parte de las cuatro principales instituciones financieras de Estados Unidos y del mundo, a la par de JPMorgan Chase y otros bancos, ha anunciado la implementación de varios ajustes en sus servicios para este 2026.

Nuevas sucursales

Si bien entre 2024 y 2025 se observó un cierre masivo en varias de las ubicaciones de Bank of America, para este año, la entidad indicó que abrirá más sucursales pese a la transición a la banca digital.

En este sentido, se espera que para finales de este año se construyan cerca de 150 ubicaciones, con el propósito de acercar a sus clientes a las oficinas físicas y brindar servicios presenciales.

¿Habrá una nueva tarjeta de crédito?

Aunque la institución bancaria no ha confirmado nada, se cree que para este año está considerando la apertura de una nueva tarjeta de crédito; se especula que tendría una tasa de porcentaje anual más baja, con el objetivo de ayudar a sus clientes en la gestión de costos de sus préstamos.

Programa de recompensa

A partir del 27 de mayo de 2026, el conocido programa de recompensa “Preferred Rewards” pasará a llamarse “BofA Rewards”, tras una notable renovación, en la que se está ampliando la forma en la que muchos de sus clientes podrán acceder, en la que obtendrán beneficios como ofertas de devolución de efectivo o experiencias personalizadas y, según los detalles de este cambio, los reembolsos podrían valer entre $150 y $4,000 al año, dependiendo de los niveles de membresía.

Contribución a las cuentas Trump

La entidad bancaria también se unió con otras empresas para la contribución de $1,000 en efectivo a las cuentas de Trump abiertas por sus empleados. “Nuestro anuncio de apoyar y complementar este nuevo programa federal para nuestros compañeros de equipo es una de las muchas formas en que continuamos invirtiendo y reforzamos nuestro compromiso de ser un excelente lugar para trabajar”, dijo Bank of America en un comunicado.

El objetivo de estas cuentas impulsadas por el Ejecutivo es respaldar financieramente a los niños estadounidenses para sus gastos escolares, entre otros. Estarán disponibles a partir de julio. “Cuando los compañeros de equipo tienen la oportunidad de construir seguridad financiera a largo plazo para ellos y sus familias, fortalecen nuestra empresa y las comunidades a las que servimos”, señaló el banco.

