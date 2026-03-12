FTC ordena reembolso de más de $47 millones a consumidores afectados por Invitation Homes

Este miércoles, la Comisión Federal de Comercio (FTC) ordenó al operador de alquiler de viviendas unifamiliares en Estados Unidos, Invitation Homes, el pago total de $47,2 millones de dólares en reembolsos a cientos de clientes afectados por prácticas engañosas e ilegales por parte de la compañía.

De acuerdo con los detalles de la demanda, los reguladores de la FTC alegaron que la compañía con sede principal en Dallas, propiedad de Blackstone y dueña de aproximadamente 80,000 propiedades en 16 estados del país, engañó a los inquilinos en varios de los procesos de arrendamiento entre enero del 2021 y septiembre del 2024.

Según la FTC, la empresa de alquiler ocultó costos de arrendamiento, realizó prácticas abusivas en los contratos, ejecutó cobros de tarifas basura no reveladas, retuvo depósitos de seguridad de los inquilinos después de que estos se mudaran e incluso no realizó las inspecciones adecuadas en las casas antes de que sus residentes las habitaran.

Ante las determinadas violaciones a leyes de protección al consumidor, Invitation Homes deberá reembolsar $47.2 millones entre los clientes afectados en las fechas mencionadas. Los pagos serán distribuidos a partir del mes de abril del 2026 vía cheques y PayPal, y los consumidores tendrán hasta 60 días para reclamarlos y 90 días para cobrarlos posterior a su emisión.

Se calcula que el monto promedio por cada inquilino afectado es de $106, ya que se evalúan varios factores como las tarifas y cargos cubiertos entre el número de clientes beneficiarios.

Las personas afectadas que requieran más información sobre el reembolso pueden consultar a info@InvitationHomesRefund.com o comunicarse con Rust Consulting sin cargo al 800-804-6915.

