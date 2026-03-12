David Villa y Apollo Sports Capital llegan al Atlético de Madrid; habrá inyección de más de $100 millones de dólares

El Atlético de Madrid inicia una nueva etapa histórica. La compañía global de inversión deportiva Apollo Sports Capital, filial del fondo estadounidense Apollo Global Management, formalizó este jueves su entrada como accionista mayoritario del club tras la celebración de la Junta General Extraordinaria realizada en el estadio Metropolitano.

La operación incluye una ampliación de capital de $108 millones de dólares, la reestructuración del Consejo de Administración y la incorporación del exdelantero David Villa como nuevo consejero. Con este movimiento, el fondo estadounidense pasa a controlar el 55% de las acciones del Atlético, marcando un cambio profundo en la estructura de propiedad de la entidad rojiblanca.

La Junta General de Accionistas aprueba la nueva composición del Consejo de Administración.



Apollo Sports Capital se convierte en accionista mayoritario del club tras formalizarse el acuerdo anunciado el mes de noviembre.



Apollo Sports Capital asume el control del Atlético de Madrid

Durante la Junta General Extraordinaria, celebrada con una representación del 98,66% del capital social, todos los acuerdos fueron aprobados “por unanimidad”, según informó el club.

El nuevo Consejo de Administración del Atlético de Madrid crece de seis a 11 miembros, con una estructura liderada por Apollo Sports Capital, que aporta cinco representantes:

– Robert Givone

– Tristram Leach

– Jim Miller

– Sam Porter

– Javier Valle

Además, se mantienen Enrique Cerezo como presidente del club y Miguel Ángel Gil Marín como consejero delegado.

A la nueva estructura también se suman David Villa, exjugador y campeón de LaLiga con el Atlético en 2014; Amit Singht, representante del accionariado de Quantum Pacific; Antoine Bonnier, quien ya formaba parte del consejo; y Antonio Vázquez-Guillén, de Ares Management.

Por su parte, Pablo Jiménez de Parga continuará ejerciendo como secretario del Consejo.

La gestión seguirá en manos de Gil Marín y Cerezo

A pesar del cambio de propiedad, la gestión deportiva y ejecutiva del club continuará durante al menos los próximos tres años bajo la dirección de Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo, tal como se había acordado previamente.

Desde Apollo consideran clave la continuidad del actual liderazgo para mantener la estabilidad del proyecto.

Robert Givone, socio de Apollo y co-gestor de Sports Capital, ya había destacado el trabajo realizado en el club:

“Miguel Ángel ha hecho un trabajo extraordinario transformando al Atlético y para nosotros era fundamental invertir respaldando la continuidad de su liderazgo, además de invertir en el equipo y en la comunidad local”.

David Villa regresa al Atlético con un nuevo rol

Uno de los anuncios más llamativos de la nueva etapa del Atlético de Madrid fue el regreso institucional de David Villa, campeón de LaLiga 2013-2014 con el club y leyenda del fútbol español.

El exdelantero expresó su entusiasmo por esta nueva etapa:

“Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético de Madrid temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo”.

El presidente del club también celebró su incorporación:

“Esta siempre ha sido tu casa, David. Estamos encantados de que hayas aceptado este reto y estoy convencido de que, con tu gran experiencia, nos ayudarás a hacer un Atlético de Madrid aún más fuerte. Sé bienvenido”.

$108 millones de inversión para impulsar el proyecto

La Junta también aprobó una ampliación de capital de hasta $108 millones, destinada a fortalecer la estructura deportiva y los proyectos de infraestructura del club.

Según explicó el Atlético en su comunicado:

“Dicha ampliación estaba marcada en los planes anunciados el pasado mes de noviembre, con la intención de invertir en los equipos del club y en la Ciudad del Deporte que se está desarrollando junto al estadio Riyadh Air Metropolitano y aspira a convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio y la cultura”.

El proyecto de la Ciudad del Deporte, que rodeará el estadio, contempla una inversión aproximada de $864 millones e incluirá nuevas instalaciones deportivas y zonas de ocio.

Esta ampliación se suma a otras operaciones recientes del club: $130 millones en 2021 y $75,6 millones en el verano de 2024.

El fin de la era Gil tras 38 años en el Atlético

La entrada de Apollo Sports Capital marca el final de una de las etapas más largas en la historia del club: la propiedad de la familia Gil, que controló el Atlético durante 38 años.

Desde que Jesús Gil ganó las elecciones presidenciales el 27 de junio de 1987, el club vivió momentos de todo tipo: títulos, crisis institucionales, un descenso a Segunda División en 2000 y una profunda transformación deportiva.

Tras la conversión en Sociedad Anónima Deportiva en 1992, la familia Gil mantuvo el control accionarial durante más de tres décadas, periodo en el que el club conquistó 14 títulos y protagonizó hitos como el cambio de estadio del Vicente Calderón al Metropolitano y la consolidación del proyecto deportivo con Diego Simeone como entrenador.

Actualmente, distintos estudios de mercado sitúan la valoración total del Atlético de Madrid entre $2.700 millones y $3.240 millones.

La Comisión Europea avaló la operación

El proceso recibió el respaldo definitivo el 27 de enero, cuando la Comisión Europea dio luz verde a la operación.

El organismo concluyó que “no plantea problemas de competencia puesto que las compañías no están activas en los mismos mercados o en mercados verticales”, permitiendo así que la adquisición avanzara hasta su formalización en la junta celebrada este jueves.

