Barcelona goleó 3-0 al Atlético de Madrid, pero no evitó la eliminación en la Copa del Rey

El Barcelona hizo hasta lo imposible para alcanzar una heróica remontada que le permitiera por lo menos alcanzar los tiempos extras después del 4-0 del Atlético de Madrid en el duelo de ida, pero a la escuadra catalana le faltó el gol decisivo y quedó eliminada en las semifinales de final de la Copa del Rey.

Una victoria de la escuadra azulgrana 3-0 que hizo pensar en una proeza de la escuadra del germano Hansi Flick, pero donde los tres goles que le anotaron a los colchoneros no fueron suficientes para forzar la prórroga después del 4-0 en la primera entrevista de los cuartos de final.

MARC BERNAL WITH HIS SECOND GOAL OF THE MATCH!!



BARCELONA ARE JUST A GOAL AWAY FROM THE FOUR-GOAL COMEBACK 🍿 pic.twitter.com/efJCayTMat — ESPN FC (@ESPNFC) March 3, 2026

Barcelona tal como era su obligación fue un auténtico vendaval sobre la meta del portero argentino Juan Musso, superando la mala noticia apenas en el minuto 12 de acción con la lesión del francés Jules Koundé que hizo pensar en un golpe al corazón de los catalanes, pero que lo utilizaron para impulsarse a un esfuerzo total por alcanzar la hazaña contra los colchoneros.

Barcelona anotó el primer gol de la noche al minuto 29 cuando en un tiro de esquina Fermín tocó en corto a Lamine Yamal por el sector izquierdo en un perfil poco conocido para una de las estrellas de la selección de España, pero que le permitió quebrar la cintura de Lookman para tocarle un bombón a Bernal que solo tuvo que empujar a las redes para el 1-0.

Cuando parecía que Atlético de Madrid reducía al mínimo los daños de la presión de los locales, pero vino una acción en el área en donde Pedri fue derrotado por Pubil en donde el árbitro Ricardo de Burgos marcó como penalti para vencer a Musso.

RAPHINHA CONVERTS THE PENALTY FOR BARCELONA!!



They now trail 2-4 on aggregate at the half 😲 pic.twitter.com/FREovnYi3Z — ESPN FC (@ESPNFC) March 3, 2026

Toda la carne al asador, pero…

Para la segunda mitad Barcelona puso toda la carne en el asador, lanzando todas sus líneas hacía el frente sin importarles arriesgar su cuado bajo, inclusive echando mano del uruguayo Ronald Araújo, superando inclusive resentida de la lesión de Pedri antes de que se pusiera el 3-0 por Bernal en un centro venenoso que fue revisado por el VAR antes de ser legalizado y acercar al milagro del Barcelona.

Pero en los últimos 18 minutos las cosas no se le dieron al Barcelona, que mandó al uruguayo Chema Giménez a la defensa y con eso reforzó las vías para impedir que les hicieran daño y con ello sellar el juego para una calificación a las semifinales pidiendo la hora.

Atlético de Madrid jugará su vigésima final

Con la eliminación del Barcelona, el Atlético de Madrid jugará su vigesima final en la historia de la Copa del Rey en donde se ha coronado en diez ocasiones, siendo la más reciente hace 13 años cuando en 2013 se impuso al Real Madrid 1-2 en el Santiago Bernabéu.

LAMINE YAMAL WITH A SENSATIONAL ASSIST TO FIND MARC BERNAL 👀



One goal down for Barcelona! pic.twitter.com/9l5QAEsZQr — ESPN FC (@ESPNFC) March 3, 2026

Como ahora, el argentino Diego Pablo Simeone ya estaba en el banquillo colochonero y con gol del brasileño Joao Miranda que en el minuto 99 le dio la coronación al Atléricdo de Madrid y que ahora se medirá en la gran final al Mallorca el próximo 6 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

