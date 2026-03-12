Nancy Mace asegura haber viajado a Medio Oriente para sacar a una familia de la zona de guerra

Nancy Mace, aspirante a gobernadora de Carolina del Sur, reveló haber viajado a Medio Oriente para sacar a una familia que se encontraba varada en la zona de guerra, pero al darse cuenta de la grave situación que enfrentaban otros estadounidenses decidió echar a andar una estrategia masiva orientada a lograr su retorno a Estados Unidos.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la representante republicana reconoció haberse sorprendido cuando viajó a Israel con el objetivo de ayudar a una familia de Carolina del Sur para lograr sacarla de allí.

“Salí de Israel anoche en un vuelo de rescate lleno de estadounidenses. Originalmente fui a Oriente Medio porque había una familia de Carolina del Sur varada. Y porque cuando tu gente está varada en una zona de guerra, siendo atacada por misiles y cohetes, la única respuesta digna del cargo, digna de nuestro país, es sacarlos. No he dormido. No he comido mucho. Y he visto cosas. Agradezco cada momento agotador”, escribió.

La congresista republicana Nancy Mace aspira a gobernar su estado natal. (Crédito: Ted Shaffrey / AP)

Acto seguido, Mace le reprochó a la gran mayoría de los políticos por mantenerse distantes de los problemas de miles de ciudadanos estadounidenses que se quedaron varados al otro lado del mundo cuando inició la guerra en contra de Irán y se cerró el espacio aéreo en gran parte del Medio Oriente.

“Hay quienes gobiernan a distancia, sopesan la óptica o esperan que la situación se resuelva sola, y luego están quienes se suben a un avión. Yo soy la persona que siempre se ha subido al avión.

La familia por la que viajé aquí está sana y salva en casa, pero luego supe de más familias. Cientos de familias. Miles. Siguen varadas. A quienes Grey Bull Rescue y otros están ayudando”, expuso.

This week, I joined Grey Bull Rescue to bring 155 Americans home from an active war zone.



Grey Bull runs toward the danger so Americans don't have to face it alone. If you're an American stuck in the Middle East, reach out.



May God bless their mission. May every American get… pic.twitter.com/NJGvoRunne — Nancy Mace (@NancyMace) March 13, 2026

El comentario de la congresista deriva de una solicitud que le hizo llegar al Departamento de Estado para conseguirle transporte a Grey Bull Rescue, organización sin ánimo de lucro con sede en Florida, la cual es dirigida por veteranos dedicados a evacuar a ciudadanos estadounidenses y aliados de zonas de guerra, así como de áreas afectadas por desastres naturales o bien por crisis humanitarias.

“Grey Bull ha estado evacuando estadounidenses. Esta fue su misión número 808. Ayer evacuaron a 155 estadounidenses, familias con bebés y estudiantes. Tenían a la gente, pero no el avión. Me subí para conseguirlo (Gracias al Departamento de Estado, a las Embajadas de Jordania, Israel y Grecia).

Ver este conflicto de primera mano me recordó lo que está en juego cuando el mundo se vuelve peligroso y el liderazgo se convierte en una cuestión de carácter, no de conveniencia”, subrayó la mujer que sueña con gobernar a su estado natal”, subrayó la mujer que sueña con gobernar a su estado natal.

What I saw in the Middle East will stay with me forever. The courage of volunteers running toward danger. The relief on the faces of families finally heading home.



Leadership is not a title. Leadership is stepping up in real time, under pressure, when lives depend on it. 🇺🇸 pic.twitter.com/SyGEx1ZlcD — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) March 12, 2026

