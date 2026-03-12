Netflix confirma KPop Demon Hunters 2 y revela sus primeros detalles

Después de meses de rumores y filtraciones, Netflix confirmó de manera oficial lo que muchos anticipaban: ‘KPop Demon Hunters 2’ está en marcha. La noticia llegó mediante un comunicado del gigante del streaming, poniendo fin a la especulación que los medios de entretenimiento habían alimentado desde que la primera película se convirtiera en un fenómeno global.

El dúo de directores Maggie Kang —creadora original de la idea— y Chris Appelhans retomarán las riendas de esta secuela animada. Ambos vienen de hacer historia en la reciente edición de los Golden Globes, donde la primera entrega se alzó con el premio a Mejor Película de Animación.

“Como cineasta coreana, me siento inmensamente orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos”, declaró Kang en el anuncio oficial. “Hay muchísimo más en este mundo que hemos construido y estoy emocionado de mostrárselo. Esto es solo el principio”.

Por su parte, Appelhans compartió el entusiasmo: “Estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de cómo la música, la animación y la historia pueden unirse”.

¿De qué tratará la secuela?

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, los directores ya habían adelantado a Entertainment Weekly sus planes para expandir este universo. Durante la promoción de la primera película, Kang explicó que habían “trazado la mitología más amplia y la historia de fondo en torno a estos personajes”.

“Intentábamos hacer una historia de origen sin orígenes, con un concepto completamente nuevo para la gente”, comentó entonces la directora. “¿Qué tienen estas chicas que las atrajo a HUNTR/X y las convirtió en cazadoras de demonios? ¿Cuál es su historia de fondo? ¿Cómo las eligieron? ¿Cómo es ese viaje? Realmente, no había espacio para que la película mostrara todo eso. Así que tuvimos que tomar decisiones sobre lo esencial de la historia, y esa es la información que mostraremos”.

Estas declaraciones sugieren que la secuela podría explorar los orígenes de Rumi, Mira y Zoey, las integrantes de HUNTR/X, el grupo femenino de K-pop que en secreto combate fuerzas demoníacas.

La primera película presentó a Rumi (con la voz de Arden Cho), Mira (May Hong) y Zoey (Ji-young Yoo) como miembros de HUNTR/X, una banda internacionalmente reconocida que oculta su verdadera identidad como cazadoras de demonios.

En la trama, las fuerzas del mal crean su propio grupo rival, los Saja Boys, liderados por Jinu (Ahn Hyo-seop), quien desarrolla sentimientos encontrados por Rumi mientras esta lidia con su propia naturaleza semidemoniaca.

Pero el impacto de KPop Demon Hunters trascendió la narrativa. Las canciones de la banda sonora, interpretadas por los artistas reales detrás de las voces —EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami—, se convirtieron en auténticos éxitos musicales.

El tema “Golden” hizo historia al convertirse en la primera canción de K-pop en ganar un Grammy, además de obtener el premio a Mejor Canción Original en los Critics Choice Awards y los Globos de Oro.

¿Cuándo podremos verla?

Según informó Entertainment Weekly, la secuela no llegaría hasta 2029, debido a los extensos tiempos de producción que requiere la animación de calidad. Sin embargo, aún Netflix no ha confirmado fecha oficial.

Seguir leyendo: