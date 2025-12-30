KPop Demon Hunters bate récord en Netflix con 500 millones de vistas

El gigante del entretenimiento en streaming, Netflix, cierra el 2025 con un éxito de la mano del fenómeno mundial KPop Demon Hunters. Y es que de acuerdo con la plataforma, la película musical animada se posicionó como la más vista en su historia, sobrepasando a otras producciones de renombre.

Los números no mienten y a seis meses de su lanzamiento, la producción ha recaudado poco más de 500 millones de horas vistas a nivel global, superando a títulos como “Don’t Look Up”, “Bird Box” y “Red Notice”, que también lideraron rankings de este calibre dentro del servicio.

Este logro fue celebrado por la plataforma a través de un post en X, el cual no solo felicitó al elenco y al equipo creativo, sino también subrayó el alcance mundial del récord.

“¿Quiénes son los más rudos? ¡Ellos, hola! ¡Felicidades al elenco, los creadores y todo el equipo detrás de KPop Demon Hunters por alcanzar 500 MILLONES de visualizaciones a nivel mundial en Netflix!“, se lee en la publicación que atrajo la atención de miles de internautas.

Who's the baddest? Them, hello!



Congratulations to the cast, creators, and entire team behind KPop Demon Hunters for reaching 500 MILLION views globally on Netflix!

KPop Demon Hunters y su éxito en todo el mundo

Cabe recalcar que además de hacer historia en la plataforma de streaming, el proyecto también ha alcanzado reconocimiento a nivel musical. Y es que no podemos olvidar que el pasado mes de septiembre se consolido como la primera banda sonora en casi 30 años en tener cuatro temas simultáneos en el Top 10 del ‘Billboard Hot 100’, rompiendo récords establecidos en la era de ‘The Lion King’ y ‘Frozen’.

El sencillo ‘Golden‘, interpretado por el trío HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, voces de los personajes Rumi, Mira y Zoey), lideró el Hot 100 por más de seis semanas consecutivas y se volvió el número 1 en el Reino Unido.

Por su fuera poco, el álbum se consolidó como la séptima banda sonora de película animada en alcanzar el #1 en la historia de Billboard 200, uniéndose a leyendas como ‘The Lion King’ ‘(1994-95), ‘Frozen’ (2014), ‘Encanto’ (2022) y ‘Pocahontas’ (1995). Es también la primera vez desde 1977 que un álbum pasa más de siete semanas en el número 2 antes de finalmente llegar al top.

No podemos dejar de lado que la banda sonora también rompió récords en Spotify, ubicándose como el segundo más reproducido a nivel mundial. Por su parte, “Golden” compite por Canción del Año en los Grammy 2026, mientras que otros temas de la cinta también recibieron nominaciones a los Globos de Oro.

