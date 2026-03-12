“No sabían nada”: Sasha Sokol defiende a sus padres tras caso contra Luis de Llano

La cantante Sasha Sokol se mantiene firme en su labor de sentar un precedente entre las víctimas de abuso o violencia sexual tras hacer pública su experiencia con el productor Luis de Llano. Sin embargo, esta lucha la ha convertido en el blanco de críticas que no deja exento a su círculo familiar.

Por medio de una publicación desde su cuenta de X, la integrante de Timbiriche retomó una de las narrativas que ha generado más debate dentro del caso: ¿sus padres tenían conocimiento de la relación que mantenía con el productor cuando aún era menor de edad?

“Durante cuatro años, y aun habiéndolo explicado en varias ocasiones, he recibido miles de mensajes parecidos a este: ‘Una duda genuina: ¿los padres de Sasha Sokol a poco no sabían? Lo permitieron seguramente porque a la hija y a ellos les convenía. Ojo: De ninguna manera defiendo a De Llano, pero los otros de algún modo se hicieron de la vista gorda'”, comenzó su mensaje citando una de las acusaciones más frecuentes respecto a su historia.

Sasha Sokol negó categóricamente estas afirmaciones, asegurando que en el momento en el que sus padres se enteraron de dicha relación, tomaron medidas drásticas: “Mis padres no sabían de la relación y en cuanto se enteraron, me sacaron del grupo. No solo eso, me mandaron a vivir al extranjero para alejarme de Luis”, sentenció la cantautora.

Sobre la idea de que sus padres apoyaron el vínculo amoroso con Luis De Llano a pesar de la diferencia de edad por sacar provecho de su posición, la famosa cuestionó: “Si la relación les ‘convenía’, ¿para qué me sacaron de Timbiriche? ¿Por qué me alejaron de México?”.

Durante cuatro años —y aún habiéndolo explicado en varias ocasiones— he recibido miles de mensajes parecidos a éste:



“Una duda genuina: los padres de @SashaSokol a poco no sabían? Lo permitieron seguramente porque a la hija y a ellos les convenía. Ojo: de ninguna manera defiendo… — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 10, 2026 https://platform.twitter.com/widgets.js

Sokol profundizó en este episodio de su vida argumentando que, lejos de tratarse de una relación basada en la conveniencia, se encontraba manipulada: “Yo vivía en una familia con una posición social privilegiada. Para cuando la relación ilícita comenzó, llevaba dos años siendo ya muy famosa. Tanto, que muchas niñas jugaban a ser yo. El resto de los Timbirichos siguieron carreras en solitario sin necesidad de ser abusados sexualmente siendo menores de edad. A raíz de la relación quedé marcada de muchas maneras y todas negativas. ¿En dónde exactamente crees que me convino a mí?“, añadió en su relato.

Sasha Sokol pide un alto a las “excusas”

Otro de los temas que la intérprete de “Si no es ahora” abordó en su escrito estuvo relacionado con los discursos a favor de Luis De Llano: “Al desviar la responsabilidad del abusador, inevitablemente estás defendiendo al abusador”, lamentó.

De acuerdo con la estrella de 55 años, este tipo de narrativas son las que la motivan a seguir alzando la voz: “Precisamente por eso quiero que él acepte públicamente lo que en verdad pasó; para que quienes creyeron mentiras dejen de revictimizarme con mensajes como el que hoy me tomo el tiempo de aclarar, y para que la culpa recaiga en el único que la tiene: Luis de Llano“, finalizó.

Y los esfuerzos de Sasha Sokol han rendido frutos, pues tras el fallo a su favor en la denuncia presentada en contra del productor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que se adoptará un criterio que permite a las víctimas de abuso o violencia sexual reclamar una indemnización por daño moral, sin importar el tiempo que haya transcurrido desde el incidente.

