¿Por qué la derecha en México carece de un líder claro?

En medio de la reforma electoral en México, los partidos de derecha que intentan competir con Morena, el partido dominante –y izquierda– enfrentan un serio problema: la falta de líderes, al menos uno, que pueda integrar su visión y convencer al electorado.

Aunado a ello, los votantes mexicanos son los menos propensos a inclinarse a la visión de la derecha, a diferencia de otras naciones en América Latina, como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay o la República Dominicana, todos alineados al proyecto de derecha MAGA del gobierno del presidente Donald Trump sobre su perspectiva en el continente.

En una conversación entre Alex González Ormerod, autor del libro ‘La derecha no existe (pero ahí está)’; Carin Zissis, vicepresidenta de Content Strategy, Americas Society; Editor-in-Chief, AS/COA Online, y Brian Winter, vicepresidente de Policy, Americas Society; Editor-in-Chief, Americas Quarterly, se abordó cómo la oposición en México no logra estructurar su movimiento ni tener un líder.

González Ormerod recuerda que recibió críticas sobre la idea de su libro por parte de un exfuncionario de los gobiernos de derecha de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, quien afirmó que era “pésima idea” escribir sobre la inexistencia de la derecha.

“La mejor cita que encontré está en el libro, y fue maravillosa. Era de un exfuncionario de Calderón y de Fox. Esta persona me dijo, sin rodeos, que era una pésima idea para un libro, que la derecha en realidad no existía, que era solo una invención de la izquierda”, expresó. “Y pensé que era un concepto maravilloso: la izquierda sí existe, pero la derecha no. […] Creo que ahora es un poco más obvio que el hombre adecuado puede existir en México, pero en ese momento, hace nueve meses, no estaba tan claro”.

Zissis expuso que hay una confusión entre la oposición en México, la derecha y los mensajes que envía a los votantes, aunado a que la población mexicana es la menos propensa a identificarse como de derecha, a diferencia de El Salvador o República Dominicana.

“Así que hay algo, algo de esto tiene que ver con cómo se autoidentifican los propios mexicanos”, expuso. “Gran parte de esto ha sido una especie de confusión en torno a: ¿qué es la oposición? ¿Qué significa ser de derecha en México y cómo se puede competir con un partido tan grande en una fuerza política tan fuerte?”.

Zissis citó el Barómetro Latino, pero ella publicó un artículo en Americas Quarterly en 2024 citando justo la tendencia de los votantes mexicanos: el 51% se asume de centro, el 25% de izquierda y el 19% de derecha.

Otras encuestas, como una publicada por el periódico mexicano El Financiero, reveló que los mexicanos confunden la inclinación política del partido en el gobierno, ya que el 45% consideró que era de izquierda, pero el 30% consideró que era de derecha y el 21% que era de centro. El partido se asume como un movimiento de izquierda.

Winter expuso sobre esa “vaguedad” política en México.

“Parece haber cierta vaguedad ideológica que ha caracterizado a México, y personalmente, mucha gente me ha señalado durante los últimos 10 años, insistiendo en que AMLO [Andrés Manuel López Obrador] no es realmente una figura de izquierda […], esto de alguna manera indica esa misma timidez ante estas etiquetas ideológicas”, indicó Winter.

El empresario Ricardo Salinas Pliego busca posicionarse como líder de un movimiento libertario en México.

Crédito: AP

Algunas figuras de derecha que intentan liderar en México

Zissis expuso que ha habido algunas figuras políticas que han intentado avanzar desde una agenda de derecha, como fue el caso del actor, productor y empresario Eduaro Verástegui.

“Probablemente lo más cercano que podrías encontrar es alguien como Eduardo Varástegui, quien intentó competir en 2024 como candidato independiente“, indicó. “Podemos encontrar una lista de razones por las que no tuvo éxito. Es increíblemente difícil postularse como independiente en México. México es un país donde, a diferencia del resto de la región, hay partidos políticos muy fuertes. Es una partidocracia”.

Explicó que incluso la cercanía de Verástegui con Trump no le dio un empuje significativo.

“También existe el problema de que, a pesar de ser aliado de Trump, trajo a México diferentes perspectivas que no parecen tener la misma repercusión en México”, reconoció la experta. “No hay una derecha aliada con Estados Unidos. Eso tiene sentido. Ahora, creo que vamos a hablar un poco sobre algunas de esas figuras que podrían serlo, pero creo que parte del desafío radica en que esas voces de derecha simplemente no resuenan en el contexto mexicano, quizás porque México se identifica como de izquierda”.

Gonzáles Ormerod consideró que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TVAzteca, sea “el líder de la oposición mexicana actual”.

“[Salinas Pliego] es una figura política fuera de los partidos políticos. Hasta hace poco, según confiesa su mayor error, era cercano al gobierno de Morena y a [Andrés Manuel] López Obrador. Ayudó a cuestionar muchos de los programas públicos iniciales de López Obrador, y luego se desencantó del gobierno en cuanto empezaron a presionar sobre los impuestos y a tomar un rumbo que él consideraba no deseado”, expuso González Ormerod. “Se inclina más hacia el libertario malayo pro empresarial”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, tiene una aprobación del 75%. Crédito: Presidencia de México | EFE

Zissis acotó que la oposición en México está preocupada sobre qué debería hacer para que su mensaje fuera asumido por los votantes, sobre todo en medio de una reforma electoral que se acusa dañina para la democracia.

“Podemos hablar muy seriamente sobre algunas de las preocupaciones en torno al debilitamiento institucional en México, las preocupaciones que ha planteado la oposición”, explicó Zissis. “Hay razones por las que están presentando estos argumentos, pero poder presentarlos con claridad y ser una voz, no es diferente a lo que vemos en otras oposiciones en otros países. ¿Cómo se cristaliza ese mensaje?”.

Los expertos destacaron la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaun y de su partido. Una encuesta publicada el 6 de marzo por El País-Enkoll reveló que Sheinbaum tiene una aprobación del 75%. En cuanto a la intención de voto por partidos en elecciones parlamentarias, Morena lidera con 54%, seguida del PAN (18%) y Movimiento Ciudadano (12%).

