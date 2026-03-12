Se estrella avión cisterna KC-135 de Estados Unidos en Irak durante operaciones militares contra Irán
El Comando Central del Ejército de EE.UU. informó que las labores de rescate continúan, pero no ofreció cifras del número de tripulantes en la aeronave
Un avión militar estadounidense de reabastecimiento en vuelo se estrelló este jueves en el oeste de Irak mientras participaba en operaciones vinculadas a la ofensiva contra Irán, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
Las autoridades confirmaron que en el incidente estuvieron involucradas dos aeronaves, de las cuales una cayó y la otra logró aterrizar sin problemas.
El aparato siniestrado es un Boeing KC-135 Stratotanker, un avión cisterna utilizado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para suministrar combustible en pleno vuelo a otras aeronaves durante misiones militares.
De acuerdo con un comunicado del mando militar estadounidense, el accidente ocurrió en lo que describieron como “espacio aéreo aliado” y no estuvo relacionado con un ataque.
“Dos aeronaves estuvieron involucradas en el incidente. Una de ellas se estrelló en el oeste de Irak y la otra aterrizó sin problemas”, señaló el CENTCOM en un breve comunicado oficial.
Las autoridades estadounidenses indicaron que se desplegó una operación de rescate en la zona del impacto, mientras continúan las labores para localizar a la tripulación y recuperar los restos del avión. Hasta ahora no se ha confirmado oficialmente el estado de los tripulantes ni si hay víctimas.
El accidente ocurrió cerca de la frontera entre Irak y Jordania, en las inmediaciones de la localidad de Turaibil, según fuentes de inteligencia iraquí citadas por medios estadounidenses como The Washington Post.
Este incidente se produce en medio de la escalada militar en Medio Oriente, donde Estados Unidos e Israel mantienen desde hace dos semanas una campaña aérea contra Irán denominada Operación “Furia Épica”.
En el marco de ese conflicto ya se han reportado varias bajas y otros incidentes aéreos, incluido el derribo accidental de tres cazas estadounidenses en Kuwait por fuego amigo.
Además, el mismo jueves el portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford registró un incendio a bordo que dejó dos tripulantes heridos, lo que refleja la intensidad de las operaciones militares en la región.
