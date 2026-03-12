Sebastián Rulli festejó el debut cinematográfico de Angelique Boyer con un romántico mensaje

La actriz de origen francés Angelique Boyer acaba de sumar un proyecto más a su lista y en esta ocasión se trata de la cinta “Socias por Accidente”, en donde comparte créditos con la mexicana Bárbara de Regil. De cara a la gran expectativa que su paso por la pantalla grande ha generado en el público, su pareja Sebastián Rulli ha celebrado este logro con un emotivo mensaje en redes sociales.

Como ya es costumbre, el protagonista de “Lo que la vida me robó” compartió sus pensamientos acerca del crecimiento profesional de su enamorada por medio de una publicación en Instagram.

Junto a un álbum de fotos de la premiere de la cinta, el argentino colocó un escrito en el que destacó el compromiso de Angelique Boyer en la realización de este proyecto, así como el orgullo que siente al ser testigo de sus logros.

“Hoy siento una alegría enorme y mucho orgullo. No saben lo feliz que me hace ver a Angy brillar en la pantalla grande con ‘Socias por Accidente’. Está increíble, divertidísima y llena de Luz con su personaje ‘Alexa'”, comenzó Rulli.

De acuerdo con las palabras del famoso, Boyer hizo un trabajo magistral al incursionar en el mundo de la comedia, género alejado de los melodramas que ha protagonizado desde los inicios de su carrera en el mundo de la actuación.

“Me encanta verla incursionar en el cine con esta comedia y sorprender, una vez más, con su talento, su carisma… y lo hermosa que se ve transmitiendo tanto en cada escena. Además, compartiendo créditos con @barbaraderegil, @diegokleinfranco y bajo la dirección de @ihtzi. Gran equipo”, continuó.

Angelique Boyer responde a las muestras de cariño de Sebastián Rulli

La reacción a este post de apreciación no se hizo esperar por parte de la propia Angelique Boyer, quien hizo acto de presencia en la sección de comentarios con su propia dosis de romanticismo.

“Vida, pero qué guapo estabas anoche. Te veo y 🤤. Gracias por estar en mi vida y sentirte orgulloso de mi proceso y apoyarme con tanto amor. Eres mi mayor bendición, te amo“, replicó desde su perfil oficial.

La comedia mexicana “Socias por accidente”, protagonizada por Angelique Boyer, Bárbara de Regil y Diego Klein, se estrenó en cines mexicanos el pasado 12 de marzo. La historia sigue a “Alexa” y “Regina”, dos mujeres que descubren que comparten al mismo novio, “Roy”, pasando de enemigas a aliadas en una misión que las hace vivir experiencias absurdas, cargadas de comedia.

