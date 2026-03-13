Laura Zapata asegura que Thalía le debe su carrera en Televisa: “Yo le abrí las puertas”

La actriz mexicana Laura Zapata ha figurado como una de las personalidades más polémicas dentro de la sexta temporada de “La Casa de los Famosos“. Y es que, además de protagonizar diversos encontronazos con sus compañeros de reality, se ha dado a la tarea de abordar algunas de las controversias más sonadas de su carrera.

La más reciente de sus declaraciones tuvo como protagonista a su hermana menor, la actriz y cantante Thalía, así como el distanciamiento que viven desde hace más de dos décadas.

En una charla con una de sus compañeras de reality, Laura Zapata recordó que el punto de inflexión de su relación con la artista se dio tras el secuestro que vivió en 2002 junto a su hermana Ernestina Sodi, a la salida de una función de teatro de la puesta en escena “La casa de Bernarda Alba”.

“Desde el secuestro dejamos de hablarnos”, expresó durante el 24/7 de “La Casa de los Famosos”, atendiendo a las declaraciones previas en las que aseguró que Thalía se negó a pagar el rescate por su madre.

Laura Zapata asegura que ella hizo despegar la carrera de Thalía en México

Pese a que en un inicio intentó mantenerse al margen de compartir detalles de su relación con la intérprete, Zapata rememoró los inicios de Thalía en la escena musical, argumentando que ella habría sido la que le ayudó a consolidarse en este ámbito.

Según el testimonio de la villana de telenovelas, su participación en el Festival de la OTI por allá de 1978 y 1980 le permitió establecer lazos con importantes personalidades de la industria de la música.

“Me encuentro un día a un amigo que me dijo: ‘Estoy buscando niños porque voy a hacer un grupo de niños para hacerles un disco’. Y yo le dije: ‘Ah, yo tengo una hermanita preciosa’. Se la mandé y se quedó”, comentó haciendo referencia al grupo “Din Din”, que en su momento incorporó a la esposa de Tommy Mottola.

“O sea, yo la presenté, yo le abrí las puertas, yo la promoví, pero desde el secuestro nos dejamos de hablar“, finalizó la estrella de la pantalla chica.

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