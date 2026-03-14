Con golazo del turco Arda Güler, Real Madrid goleó al Elche: 4-1

Real Madrid goleó al Elche 4-1, pero esa no fue la noticia destacada de una victoria que ya era esperada desde antes de que iniciara el cotejo para seguir con la lucha por el título de LaLiga con el Barcelona, sino el golazo del turco Arda Güler que selló la importante victoria merengue.

El espectacular golazo fue desde detrás de mediocampo en una auténtica anotación de bandera que le vino a dar el ingrediente de espectacularidad al triunfo de la escuadra blanca en lo que fue su triunfo 21 de la competencia para mantener la presión sobre los catalanes en la lucha por el título.

ARDA GÜLER, ARE YOU SERIOUS???



A GOAL FROM BEYOND THE HALFWAY LINE 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/ZLg1Cj9VJi — ESPN FC (@ESPNFC) March 14, 2026

Cuando las manecillas del reloj se estaban agotando en el segundo tiempo y los merengues ya tenían el marcador asegurado, de pronto, en una acción en la corta distancia, Guler interceptó un pase del ingresado Pedro Bigas en campo del propio Real Madrid, para alzar la cara y ver adelantado al arquero argentino Matías Dituro, para animarse a sacar el lejano disparo y meter el balón en las redes.

Una obra de arte, pues el tiro se metió en forma perfecta del jugador formado en el Fenerbahce, de 21 años, hundiendo su pie izquierdo en el césped y desde ahí sacar un balonazo que justificó su aparición con esta clase de golazo..

Poco despues Guler diría que “Fue un golazo y estoy muy feliz”. He mirado al portero, no estaba bien colocado y no dudé en intentarlo. “Estábamos un poco cansados, pero sabíamos que teníamos que ganar este partido. Ha sido importante contar con todos los jugadores jóvenes. Con el apoyo de los canteranos pudimos hacer un gran partido y conseguir una victoria clara”, dijo el delantero

Además, explicó su relación con su técnico, Álvaro Arbeloa: “Nos llevamos muy bien y estamos con él tanto en los buenos momentos como en los difíciles. He ido a celebrar el gol con él y con todos mis compañeros”,

Bir Zamanlar Ordinaryüs'ümüz vardı



Şimdi de bir Ordinaryüs var.!



Onun Adı Arda Güler 🇹🇷



Fenerbahçe'den koparılan Ordinaryüs #Netanyahu Gebermiş Netanyahu pic.twitter.com/L77xhFDtjf — Şükrü SARAL (@sukrusarall) March 15, 2026

“El míster me pide cosas diferentes dependiendo de la posición. Cuando juego en campo propio me pide que me involucre más en la salida; y cuando estoy más adelantado, que juegue más entre líneas y sea profundo. Siempre trato de hacerlo lo mejor que puedo”, finalizó.

Los otros goles del Real Madrid fueron del alemán Antonio Rudiger, Federico Valverde y Dean Huijsen, mientras que el gol del Elche fue obra de Manuel Ángel para mantener la lucha codo con codo con el Barcelona por el título de LaLiga.

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