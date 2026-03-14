Itatí Cantoral recuerda cómo fue su boda con Eduardo Santamarina

A más de dos décadas de finalizar su divorcio con Eduardo Santamarina, Itatí Cantoral hizo un viaje al pasado y revivió algunos de los detalles de su enlace matrimonial con el histrión, padre de sus hijos gemelos Roberto y Eduardo Jr.

La inesperada ola de confesiones se dio durante su visita al podcast de Melo Montoya, quien, más allá de la polémica, se interesó por destacar los momentos que la famosa recuerda con cariño sobre este día especial. Ante esta pregunta, la villana de “María la del barrio” destacó la ilusión con la que llegó al altar.

“Que qué bonito es casarse enamorado, y casarte por la iglesia y que te cumplan tus sueños y que te pidan matrimonio. Que se vuelva tu sueño realidad, que te cases totalmente enamorada”, compartió Cantoral en su entrevista con el comunicador.

“Qué momento de mi vida tan importante y tan feliz, fui feliz yo, hice feliz a mis papás. Mi mamá soñaba con sacarme del brazo de blanco y así salí”, añadió la estrella de la pantalla chica en su relato.

Una de las memorias que atesora tuvo lugar en el barrio de Lindavista, al norte de la Ciudad de México, donde su círculo cercano e incluso aquellos vecinos que la vieron crecer se dieron cita: “Me acuerdo que en Lindavista toda la colonia me fue a despedir; afuera de mi casa había como mil personas, te lo juro. Mi papá me hizo salir a saludarlos y me dijo: ‘Nunca te olvides de la gente que te va a hacer artista'”, explicó la histrionisa.

Además de la presencia del público y sus seres queridos, Itatí mostró apreciación por el momento emotivo que vivió junto a su padre de camino a la iglesia. Visiblemente conmovida, también profundizó en el consejo de vida que este le otorgó y que la acompaña hasta el día de hoy.

“Yo vestida de novia, salí en limosina, salí con mi papá y me acuerdo que mi papá me dijo: ‘Nada más te voy a pedir un favor porque sé que te casas muy enamorada: no vayas a dejar tu carrera, no vayas a estar con un hombre solo para que te dé de comer. Nunca dejes tu carrera’. Mi papá tenía sus ideas, era feminista”, declaró la artista.

Tal y como se mencionó en los medios de comunicación en esa época, el enlace matrimonial consistió en una celebración cargada de sorpresas y cariño, así lo confirmó Itatí al presentador del podcast. “Tenía 24 años, estaban todas mis amigas… Todo como uno lo sueña. Parecía boda de mi mamá, fíjate, fueron mil personas a mi boda… Ese día nunca lo voy a olvidar: mil personas, y nos cantó Armando Manzanero mientras bailábamos; fui muy feliz. Tanto me gustó que me volví a casar y estoy esperando el tercero“, bromeó.

Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se divorciaron en 2004, luego de cinco años de matrimonio. Su separación fue muy mediática y estuvo rodeada de rumores de una supuesta infidelidad por parte del famoso con la actriz Susana González.

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