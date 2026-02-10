Itatí Cantoral cuenta cómo fue trabajar con Melissa McCarthy para un comercial del Super Bowl

El Super Bowl 2026 no solo trajo consigo inesperadas sorpresas en el campo y en la tarima con el show de medio tiempo de Bad Bunny, también durante las pausas comerciales previas al evento. Prueba de ello fue la fusión de Melissa McCarthy e Itatí Cantoral para un anuncio que conectó con el público hispano y global gracias a que trajo de vuelta a uno de los personajes más queridos de la mexicana: Soraya Montenegro.

A más de dos décadas de dar vida a la villana de María la del Barrio, Cantoral demostró que su legado se mantiene vivo y cruza fronteras culturales. En un intento de celebrar el impacto del dramatismo telenovelero, la marca de maquillaje e.l.f. Cosmetics apostó por una campaña en donde la mexicana deslumbró gracias a la estética remite al melodrama clásico, apelando a la memoria de la comunidad hispana que creció con estos elementos.

Bajo el nombre de “Zoraida Monteblanco”, se hizo un guiño a los momentos más virales del personaje original, construido por la villana de telenovelas para la producción de Valentín Pimstein en 1996.

Además de Itatí Cantoral, la reconocida marca de cosméticos tuvo como protagonista a Melissa McCarthy, regalando un contraste único entre el melodrama latino y la comedia hollywoodense que la hecho un referente de este género en Estados Unidos y el resto del mundo.

¿Cómo fue para Itatí Cantoral compartir pantalla con Melissa McCarthy?

Este inesperado junte de talento no solo fue un éxito frente a las cámaras, pues según las más recientes declaraciones de Itatí, su encuentro estuvo lleno de gratas sorpresas.

“Fue muy decente conmigo. Me pidió fotos, me felicito por la última escena… fue muy, muy muy amable (…) Pensé que solamente la iba a ver en las fotos de la campaña, pero no, la vi durante todo el comercial”, recordó sobre su día de rodaje en su visita al foro de “Despierta América”.

Al profundizar en su convivencia, la histrionisa nacida en la Ciudad de México hizo hincapié en la calidez de la comediante: “Es muy inteligente, muy creativa, muy talentosa. Es una gran comediante, un espléndida actriz, pero después de conocerla en persona la admiro mucho más“, compartió.

Incluso, reveló que su amplia trayectoria no era desconocida para McCarthy: “Me dijo cosas hermosas, hizo su research y sabía quién era yo. Me emocionó muchísimo que ella supiera quién era yo y fue muy amable conmigo, con todo el crew. Nos pasamos un día fantástico, nos morimos de risa”, destacó la famosa.

Antes de finalizar, Itatí enfatizó la importancia de este tipo de campañas que celebran la diversidad cultural y el impacto de las producciones latinas a nivel mundial. Como dato curioso explicó que: “Melissa es una fanática de la cultura latina, de la cultura mexicana. Conoce perfectamente bien el género de las telenovelas y muchas otras cosas más, y ella se puso muy contenta por hacer esta campaña“.

Ella quería hacer esta campaña como apoyo a los latinoamericanos y a los mexicanos que viven en Estados Unidos” Itatí Cantoral – Actriz y cantante

En charla con El Universal, Cantoral hizo eco de sus declaraciones anteriores, destacando su convivencia con la estadounidense: “Melissa es alguien comprometida socialmente y adora a los latinos. El anuncio lo grabamos hace dos semanas en Los Ángeles“, indicó.

Seguir leyendo:

• Itatí Cantoral niega haber sido víctima de violencia durante su relación con Alexis Ayala

• Itatí Cantoral respalda el nombre artístico de su hijo Eduardo Zucchi

• Itatí Cantoral rechazó sueldo millonario para sumarse a reality show