La película “War of the Worlds” es nombrada peor película del año en los Razzies 2026

La temporada de premios en Hollywood no solo reconoce lo mejor del séptimo arte, también le pone nombre a “lo peor” del cine. En una ceremonia paralela y cargada de humor ácido, se celebró la 46.ª edición de los Premios Razzies (Golden Raspberry Awards), que galardonan las producciones más olvidables del año, y este año hubo dos claras “vencedoras”: “War of the Worlds” y la versión de acción real de “Blancanieves”.

La nueva adaptación de la clásica novela de H.G. Wells, dirigida por Rich Lee y protagonizada por el rapero y actor Ice Cube, se llevó la “estatuilla” a la Peor Película del año.

El filme, que ya había hecho historia al obtener un insólito 0% de aprobación en Rotten Tomatoes (porcentaje que, según la sátira de los premios, ha “subido a un impresionante 4%”), no encontró piedad en el jurado.

De acuerdo con los críticos, el desastre detrás de esta producción fue total. Además del premio principal, “War of the Worlds” fue nombrada la Peor Precuela, Remake, Plagio o Secuela.

Su protagonista, Ice Cube, fue elegido como el Peor Actor, mientras que Rich Lee se llevó el dudoso honor del Peor Director. Completando el “grand slam” de lo negativo, los guionistas Kenny Golde y Marc Hyman fueron galardonados con el premio al Peor Guion.

Premios para “Blancanieves”

Por el lado de Disney, la nueva versión de “Blancanieves” tampoco logró salvarse de las críticas, aunque el foco no se centró en su protagonista Rachel Zegler, quien salió “ilesa” de la ceremonia. El verdadero blanco de los Razzies fueron los siete actores que interpretaron a los icónicos enanos, quienes se hicieron acreedores a dos premios: Peor Actor de Reparto y, de forma colectiva, la Peor Pareja en Pantalla.

La lista de “agraciados” de la noche la completaron Rebel Wilson, nombrada Peor Actriz por su trabajo en “Bride Hard”, y Scarlet Rose Stallone (hija de Sylvester Stallone), que recibió el premio a la Peor Actriz de Reparto por “Gunslingers”.

Sin embargo, no todo fue sátira en la gala. Los Razzies también tienen un lado positivo con el premio “Redeemer” (Redentor), que busca reconocer a aquellos artistas que, tras haber recibido el dudoso honor en el pasado, logran destacar con un gran trabajo.

Este año, el galardón fue para Kate Hudson. La actriz, que ganó el premio a la Peor Actriz en 2022 por “Music” (dirigida por Sia), dio un giro radical a su carrera y ahora está nominada al Oscar en la próxima ceremonia de los Premios Oscar por su aclamada actuación en “Song Song Blue”.

Mira el tráiler de la Peor Película en los Razzies:

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