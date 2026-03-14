Trump presume que Comando Central “aniquiló” objetivos militares en la isla de Kharg, centro petrolero de Irán

El presidente Donald Trump, aseguró que las fuerzas armadas de Estados Unidos “aniquilaron por completo todos los objetivos militares” en la isla de Kharg, corazón de la industria petrolera de Irán.

Trump señaló en su cuenta de Truth Social que la operación fue ejecutada bajo sus órdenes por el Comando Central estadounidense y describió el bombardeo como uno de los más potentes de la historia de la región.

“Las fuerzas iraníes no tienen capacidad alguna para defenderse. No hay nada que puedan hacer al respecto”, afirmó el mandatario.

Advertencia sobre infraestructura petrolera

Aunque Trump dijo que decidió no atacar la infraestructura petrolera de Kharg, advirtió que reconsiderará esa decisión si Irán u otros actores obstaculizan el paso libre y seguro de los barcos por el estrecho de Ormuz.

“Si Irán hace algo que interfiera con el paso seguro de los barcos, reconsideraré inmediatamente esta decisión”, añadió.

Isla de Kharg, estratégica para el crudo iraní

Ubicada a unas 18.6 millas de la costa, Kharg concentra cerca del 90% de las exportaciones de crudo de Irán y es el principal punto de carga para buques petroleros. Analistas advirtieron que cualquier ataque en esta isla podría detener las exportaciones de crudo y generar represalias en el estrecho de Ormuz o contra la infraestructura energética regional.

El Ejército iraní respondió que destruirá “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” si se producen ataques contra sus instalaciones energéticas.

El estrecho de Ormuz es vital para el comercio mundial de energía, ya que por allí transita cerca del 20% del crudo y gas natural licuado global.

Impacto en los mercados y medidas de EE.UU.

Tras los anuncios de Trump, los precios internacionales del crudo subieron; el Brent registró un aumento de 2.68%, llegando a $103.14 dólares por barril. Además, la Marina estadounidense comenzará a escoltar petroleros por el estrecho para garantizar el flujo de petróleo y contener la volatilidad en los mercados.

Trump señaló que las operaciones en Irán han sido intensas, con 6,000 objetivos atacados en dos semanas. Además, otorgó una exención temporal para algunas compras de petróleo ruso sancionado, medida criticada por aliados europeos que consideran que podría financiar indirectamente la guerra de Rusia en Ucrania.

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