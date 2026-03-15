Adolescente de 14 años de Wyoming dispara a su madre en la cabeza tras discusión por malas calificaciones

Un adolescente de 14 años fue acusado de asesinato en primer grado por presuntamente disparar y matar a su madre en su casa en Cheyenne, en el estado de Wyoming.

El menor, identificado como Havoc Leone, será procesado como adulto por la muerte de Theresa McIntosh, de 41 años, según informó la Laramie County Sheriff’s Office.

La víctima fue encontrada con un disparo en la cabeza

El tiroteo ocurrió el 7 de marzo cuando los agentes respondieron a una vivienda donde encontraron a McIntosh con una herida de bala en la parte posterior de la cabeza.

La mujer fue trasladada en helicóptero a un hospital en Colorado, donde murió al día siguiente debido a la gravedad de sus heridas.

Inicialmente, el adolescente dijo a los agentes que su madre se había suicidado, pero posteriormente cambió su versión de los hechos.

El joven habría disparado mientras su madre hacía un rompecabezas

Según documentos judiciales citados por medios locales, el adolescente confesó a los investigadores que disparó mientras su madre estaba en el suelo armando un rompecabezas.

El menor habría apuntado el arma con ambas manos y disparado una sola vez en la parte posterior de la cabeza.

De acuerdo con la investigación, el joven dijo que estaba enojado en ese momento y que sentía odio hacia su madre porque “no lo entendía”.

La pistola fue tomada durante una discusión previa

Las autoridades indicaron que una semana antes del tiroteo el adolescente y su madre habían discutido después de que el joven obtuviera una calificación baja en matemáticas.

Tras la pelea, el menor habría tomado la pistola Taurus de 9 milímetros de su madre del interior de su vehículo y la escondió en su habitación.

El día del tiroteo, la madre y el padre del adolescente discutieron nuevamente con él después de sospechar que había robado una tableta.

El padre escuchó el disparo desde otra habitación

Según los investigadores, el padre del adolescente se encontraba en el sótano jugando videojuegos con audífonos con cancelación de ruido cuando escuchó un sonido similar a un estallido.

Al subir a la habitación encontró a su esposa gravemente herida mientras su hijo presuntamente dijo que el arma “simplemente se disparó”.

El padre llamó al 911 e intentó ayudar a la víctima mientras esperaba a los servicios de emergencia.

El menor permanece detenido

El adolescente enfrenta un cargo de asesinato en primer grado y permanece detenido con una fianza fijada en $500,000 dólares.

Está previsto que comparezca ante el tribunal el 18 de marzo mientras continúa el proceso judicial.

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