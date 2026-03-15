Ataque a sinagoga en Michigan: Israel dice que el hermano del sospechoso era comandante de Hezbolá que murió en ataque en Líbano

El hombre que estrelló un automóvil contra una sinagoga en Michigan el pasado jueves es hermano de un comandante de Hezbolá muerto en un ataque en el Líbano la semana pasada, según informó el ejército israelí el domingo.



Las Fuerzas de Defensa de Israel declararon que Ibrahim Muhammad Ghazali, hermano de Ayman Ghazali, gestionaba armas para un grupo vinculado a Hezbolá y murió el 5 de marzo durante un ataque contra un almacén utilizado por la organización respaldada por Irán, reportaron CNN y The New York Times.

Ataque en la sinagoga en Michigan

El pasado jueves al mediodía, Ayman Ghazali, ciudadano estadounidense naturalizado de 41 años originario de Mashghara, Líbano, cargó su vehículo con explosivos y lo estrelló contra la entrada principal del Templo Israel, en las afueras de Detroit. De acuerdo a los informes de las autoridades, condujo deliberadamente por un pasillo mientras el automóvil se incendiaba y murió tras un tiroteo con el personal de seguridad de la sinagoga.

Las autoridades israelíes confirmaron la muerte de Ibrahim Ghazali y su conexión con Hezbolá, pero las autoridades estadounidenses indicaron tras el ataque que no creían que Ayman Ghazali fuera miembro del grupo.



Un funcionario de Hezbolá declaró a The New York Times que ningún miembro de la familia Ghazali estaba vinculado a la organización, y que Ayman atacó la sinagoga en represalia por la muerte de cuatro familiares y las heridas de otros durante un ataque aéreo israelí diez días antes.

Motivos personales y venganza familiar

Familiares y vecinos declararon a NPR que consideran que Ayman Ghazali actuó por venganza tras la muerte de hermanos, sobrina y sobrino durante el ataque aéreo mientras la familia se reunía para romper el ayuno del Ramadán.

Su tío, Fouad Qasem, relató cómo rescató a sus sobrinos y otros niños de entre los escombros del edificio de tres plantas y se preguntó: “¿Qué hicieron los niños para merecer esto?”.

El entrenador de fútbol de una de las víctimas, quien según NPR apoya abiertamente a Hezbolá, señaló que no justifica atacar a judíos inocentes en otro país: “No estamos en contra de los judíos como judíos. Estamos en contra de los israelíes que nos matan a diario”, afirmó Ibrahim Zeih.

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