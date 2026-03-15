Venezuela reacciona tras la victoria sobre Japón en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y conseguir su pase a LA28

La victoria de Venezuela ante Japón en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 provocó una auténtica ola de celebración nacional. Tras derrotar 8-5 al vigente campeón, la selección venezolana no solo avanzó a las semifinales del torneo, sino que también aseguró su clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un logro que generó orgullo y euforia dentro y fuera del país.

Venezuela rompe la final soñada: Japón queda fuera del Clásico Mundial



El béisbol volvió a demostrar que en el terreno no hay guiones escritos. El Clásico Mundial de Béisbol vivió una de sus grandes sorpresas cuando selección de béisbol de Venezuela derrotó a la poderosa… pic.twitter.com/JV1f1HwjZV — En Tres y Dos (@3ydos) March 15, 2026

Desde ciudadanos hasta dirigentes políticos de distintas corrientes ideológicas reaccionaron en redes sociales para felicitar a los jugadores, en una jornada donde el béisbol volvió a unir a los venezolanos.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de orgullo y celebración tras el histórico triunfo frente a Japón.

El canciller Yván Gil también felicitó al equipo nacional, mientras que el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, resaltó el significado emocional de la victoria.

“No es solo un marcador, es una caricia al alma de cada venezolano que sueña con ver a su bandera en lo más alto”.

También añadió: “En los momentos de tormenta, es cuando más brilla la casta de nuestra gente. Gracias a nuestra selección de béisbol por recordarnos de qué estamos hechos: de garra, de talento y de una fe inquebrantable”.

Por parte de la oposición también hubo celebración. María Corina Machado, líder antichavista compartió un mensaje de felicitación para la selección venezolana:

“¡Esto es Venezuela! Nuestra querida selección de béisbol se impuso anoche ante el campeón Japón y ahora va contra Italia en las semifinales del Clásico Mundial. ¡Qué orgullo, muchachos! Todo el país con ustedes”.

El exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, cercano aliado de Machado, también destacó el impacto del triunfo para el país.

“Con su esfuerzo, trabajo y talento le han dado al país una alegría que va a quedar en la historia. Venezuela ha derrotado al vigente campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Son unos héroes. Ahora vamos por el pase a la final. ¡Viva Venezuela!“, escribió en X.

Una victoria que ya es histórica para el deporte venezolano

El Comité Olímpico Venezolano (COV) calificó el 14 de marzo de 2026 como un día histórico para el deporte nacional, luego de que la victoria en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 garantizara la presencia del país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El triunfo ante Japón también marcó una de las grandes sorpresas del torneo, ya que el equipo asiático llegaba como vigente campeón y máximo ganador del certamen con tres títulos.

Además, el partido dejó una remontada memorable y confirmó el gran momento del conjunto venezolano en la competencia.

Venezuela sueña con la final del Clásico Mundial

Tras eliminar al campeón defensor, Venezuela disputará la semifinal ante Italia, otra de las selecciones que sorprendió al eliminar a Puerto Rico en los cuartos de final.

El equipo dirigido por Omar López alcanza así su segunda semifinal en la historia del torneo, después de la edición de 2009, y ahora buscará seguir haciendo historia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Mientras tanto, en Venezuela continúa la celebración por un triunfo que ya quedó grabado como uno de los momentos más emocionantes del béisbol venezolano.

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