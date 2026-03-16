La gala de los Oscar de Elton John cierra con una recaudación histórica de $10.6 millones

La 34ª edición de la “Academy Awards Viewing Party” de la Fundación Elton John contra el Sida (EJAF) logró recaudar la impresionante suma de $10.6 millones de dólares, en una velada que demostró que el entretenimiento y el activismo pueden ir de la mano.

Esta fiesta que se realiza el fin de semana del Oscar es conocida por el brillo y por centrarse en la lucha contra el estigma asociado al VIH y al sida. Durante la velada, la música corrió por parte de la cantante Lola Young.

La artista británica, ganadora del Grammy y conocida por su honestidad sobre el escenario, fue la encargada de encabezar el show. Con su característico estilo crudo, interpretó temas de su aclamado álbum “I’m Only F**king Myself”, incluyendo el himno generacional “Messy”.

“Mi generación no vivió el apogeo de la epidemia del sida, pero eso nos da la responsabilidad de hablar por los millones que aún luchan por vivir libremente”, reflexionó la artista.

Velada conducida por Elton John

La velada, co-conducida por el propio Elton John, su esposo David Furnish y el carismático dúo conformado por Neil Patrick Harris y David Burtka, se convirtió en un desfile de conocidas estrellas como Dua Lipa, Donatella Versace, Zoe Saldaña, Becky G, Adam Lambert y Bernie Taupin.

Lola Young durante la gala de Fundation Elton John.

Crédito: Getty Images.

El momento cumbre de la noche, más allá de los cócteles de Champagne Bollinger o la cena del chef Wayne Elias, llegó con la subasta benéfica. La pieza más emotiva fue sin duda el cuadro Tiny Dancer del artista sinestésico Jack Coulter, creado en vivo mientras Elton John interpretaba por primera vez la icónica canción en piano solo.

La subasta, dirigida con maestría por la subastadora Lydia Fenet, también incluyó tesoros como un par de Rolex grabados con las firmas de Elton y David, el corsé rosa de Jean Paul Gaultier usado por Dua Lipa, y hasta una cena privada con el cantante.

Dua Lipa junto a su prometido, el actor y modelo británico Callum Turner.

Crédito: Getty Images.

Una fiesta con conciencia social

Pero más allá del glamour, el mensaje fue claro. En un contexto de disminución de la financiación global y ataques crecientes a las comunidades LGBTQ+, la fundación redobló su apuesta. Anne Aslett, CEO de la EJAF, recordó a los asistentes por qué estaban realmente ahí:

“La verdad es que podemos acabar con el sida. Las herramientas existen. Lo que nos frena es el estigma y la desigualdad. Con lo recaudado esta noche, llegamos a quienes suelen quedar olvidados: jóvenes mujeres, comunidades LGBTQ+ y quienes viven donde el acceso a la salud es un privilegio“.

El broche de oro lo puso el nuevo “After Party Benefit Committee”, un grupo de rostros jóvenes como Diego Boneta, Xochitl Gomez e Isabela Merced, encargados de garantizar que la fiesta —y la solidaridad— se prolongaran hasta el amanecer.

Desde su creación en 1992, la Fundación Elton John contra el Sida ha recaudado más de $600 millones para combatir el estigma, prevenir infecciones y presionar por políticas públicas inclusivas en cuatro continentes.

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