Watford utilizará uniforme inspirado en Elton John

El Watford, equipo del Championship (segunda división de Inglaterra), utilizará una equipación especial inspirada en el cantante Elton John para el partido de este fin de semana que les enfrentará al Blackburn Rovers.

Esta equipación, que solo se usará en este encuentro, homenajeará los cincuenta años desde que Elton John, aficionado del club desde los seis años, se convirtiera en presidente del equipo.

Según el club de las afueras de Londres, el músico ha participado activamente en el diseño, que está inspirado en el álbum “Diamonds”, que recogió los mayores éxitos de Elton John en los años setenta.

Fit for a legend 💙 pic.twitter.com/pr34yOJfRS — Watford Football Club (@WatfordFC) September 10, 2025

Detrás de cada camiseta se puede leer “How Wonderful Life is while you’re in the World”, frase de la canción “Your Song”, además de que en la parte delantera está la insignia “Happy Hornet”, diseñada cuando Elton John se convirtió en presidente.

Curiosamente, los aficionados podrán adquirir esta camiseta con y sin el patrocinador actual, que es una casa de apuestas.

Elton John actuó como presidente del equipo en los años 70 y 80 y los llevó desde la cuarta división hasta la primera. Una de las tribunas del estadio lleva el nombre del cantante.

*Con información de EFE.

