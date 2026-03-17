Sobrino de Demián Bichir reaparece ante las cámaras tras su caída de un tercer piso

José Ángel Bichir, sobrino de Demián Bichir, ya fue dado de alta del hospital y se encuentra fuera de peligro tras sufrir varias lesiones derivadas del pasado 13 de marzo, cuando se lanzó al vacío desde una ventana en el tercer piso de su edificio en la Ciudad de México.

Las primeras declaraciones del hijo de Odiseo Bichir y Patricia Pascual se dieron a su salida del nosocomio, donde fue abordado por diversos medios de comunicación.

Al ser cuestionado sobre su estado de salud, Jose Ángel confesó encontrarse estable y en vías de recuperación: “Estoy todavía muy mareado, muy somnoliento y todavía no estoy muy consciente”, reconoció.

No obstante, el impacto del incidente ha sido difícil de asimilar a nivel emocional: “Estoy muy mal, me siento muy mal. No entiendo muy bien qué ha pasado o qué está pasando. Es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó“, continuó.

Pese a la incertidumbre, José Ángel Bichir se dijo agradecido por el apoyo que él y su familia han recibido desde que trascendió la noticia: “Les agradezco mucho estar presentes. Les agradezco mucho la atención y la preocupación a toda la prensa y todos los medios, por este suceso tan desagradable y tan molesto para mí y para mi familia. Les agradezco mucho”, compartió el famoso.

Antes de abandonar las inmediaciones del hospital, el integrante de la dinastía Bichir afirmó que el siguiente paso dentro de su recuperación será “continuar con terapia, indiscutiblemente”.

Por su parte, la familia del actor también se ha pronunciado sobre los hechos; en su caso, a través de un comunicado en redes sociales en el que se reiteró su deseo de apoyarlo en este momento: “La fragilidad de la mente es una herramienta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo. En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana”, se destaca en el escrito.

Sus familiares continuaron: “José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó y en su enfermedad cayó. Fue un accidente provocado por una crisis de salud tan real y tan seria como cualquier emergencia médica“.

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