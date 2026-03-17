Trump escala tensión con la OTAN: “No necesitamos ayuda de nadie”

El presidente Donald Trump volvió a tensar la relación con sus aliados al lanzar duras críticas contra la OTAN, tras la negativa de varios países a involucrarse en la operación militar impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

A través de Truth Social, Trump aseguró que la mayoría de los miembros de la alianza han rechazado participar, pese a coincidir —según él— en que Teherán no debe desarrollar armas nucleares. “No se puede permitir, bajo ningún concepto, que Irán posea un arma nuclear”, escribió, al tiempo que reprochó la falta de respaldo militar.

El mandatario afirmó que esta postura no le sorprende y reiteró su visión crítica de la OTAN, a la que calificó como “una calle de sentido único”, insistiendo en que Estados Unidos ha cargado históricamente con el mayor peso de la seguridad colectiva.

En ese tono, Trump fue más allá y presumió la capacidad militar estadounidense. “Hemos tenido tanto éxito que ya no necesitamos, ni deseamos, la ayuda de los países de la OTAN. Nunca la hemos necesitado”, declaró. Incluso extendió su postura a otros aliados estratégicos como Japón, Australia y Corea del Sur, al subrayar que Washington puede actuar por cuenta propia.

Sin embargo, sus declaraciones contrastan con un mensaje previo publicado apenas 24 horas antes, en el que hizo un llamado a la cooperación internacional para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo y vital para el transporte de petróleo que Irán cerró poco después del comienzo de la guerra.

“Sería bueno que otros países colaboraran con nosotros en la vigilancia”, señaló entonces.

En ese mismo mensaje, Trump sugirió que la OTAN debería involucrarse en esa tarea, recordando el respaldo de Estados Unidos a Europa en conflictos como el de Ucrania. “Siempre estamos para la OTAN. Los estamos ayudando con Ucrania… sería interesante ver qué países no nos ayudarían con una tarea tan sencilla”, apuntó.

La aparente contradicción entre solicitar cooperación en puntos estratégicos y, al mismo tiempo, rechazar el apoyo aliado ha generado una ola de reacciones sobre su postura en un momento de creciente tensión geopolítica en Medio Oriente.

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